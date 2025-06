Preacord entre Freixenet i els sindicats per reduir els acomiadaments fins als 154

Freixenet assegura que l'acord és "un pas important per assegurar el futur a llarg termini"

BARCELONA, 4 juny (EUROPA PRESS) -

El Grup Freixenet i els sindicats han arribat a un preacord per reduir l'afectació de l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) proposat per l'empresa, passant dels 180 acomiadaments als 154.

En un comunicat, CCOO ha valorat aquest dimecres positivament el pacte assolit, ja que inclou "mesures no traumàtiques" i incorpora un pla per recuperar l'activitat industrial.

En concret, el preacord xifra en 99 els acomiadaments a Freixenet i en 55 a Segura Viudas i estableix, com a criteri preferent, les baixes voluntàries i les jubilacions anticipades.

En el cas dels treballadors de menys de 55 anys a 31 de desembre d'aquest any, que s'hi acullin voluntàriament, rebran una indemnització de 50 dies per any treballat sense màxim.

Per als de més 55 anys, amb una antiguitat mínima de 10 anys i que compleixin els requisits per acollir-se a la jubilació anticipada, s'ha acordat un pla social d'acompanyament.

L'empresa complementarà mensualment la prestació per desocupació a les persones que tinguin entre 55 i 63 anys, amb diferents quantitats en funció de la franja d'edat i amb una revaloració anual del 2%.

INDEMNITZACIÓ

Si amb les mesures voluntàries no es cobrís el nombre d'afectacions, l'empresa ha establert uns criteris de sortida, amb una indemnització equivalent a l'acomiadament improcedent, garantint un mínim de 10.000 euros.

Pel que fa a les persones de menys de 55 anys també se'ls oferirà el servei d'una empresa de recol·locació, a més del dret de contractació preferent durant dos anys en cas de produir-se una vacant.

FREIXENET

En un comunicat aquest dimecres, l'empresa ha assegurat que el pla acordat suposa un pas important per assegurar el futur a llarg termini de Freixenet, "preservant alhora la profunda connexió amb les seves arrels a la regió".

Ha assegurat que ha estat conscient de l'impacte en els treballadors i en les seves famílies durant tot el procés i s'ha compromès amb les "famílies, i es compromet a gestionar".

L'empresa ha explicat que la sequera que va afectar Catalunya entre 2022 i 2024 va generar "greus pertorbacions en el sector", fet que l'ha obligat a, textualment, actuar per salvaguardar el seu futur.