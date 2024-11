El preacord d'ERO a GE Vernova baixa fins a un màxim de 118 acomiadaments

BARCELONA 29 nov. (EUROPA PRESS) -

El comitè d'empresa i la direcció de GE Vernova han arribat a un principi d'acord pel qual la xifra d'acomiadaments baixa de 165 fins a un màxim de 118 persones "minimitzant-ne l'impacte".

En un comunicat aquest divendres, CCOO de Catalunya ha anunciat que la plantilla ha ratificat el preacord per una "amplísima majoria".

A més a més, l'empresa crearà 14 llocs de feina a la planta de Barcelona que "poden suposar 14 desafeccions més si s'ocupen amb persones amb el perfil demanat".

Les parts han acordat un pla de rendes per a les persones que tinguin més de 57 anys, amb un complement del 70% del salari per a les de 57, del 75% per a les de 58 i 59, i del 80% per a les que tenen entre 60 i 62 anys.

S'ha pactat una indemnització de 45 dies a l'any, amb un màxim de 24 mensualitats i una indemnització màxima de 180.000 euros.