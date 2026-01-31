El Prat (Barcelona) i la COV inauguren un projecte de 101 habitatges de lloguer assequible

BARCELONA 31 gen. (EUROPA PRESS) -
L'alcaldessa de l'el Prat de Llobregat (Barcelona), Alba Bou, i el president de la Cooperativa Obrera d'Habitatges (COV), Antonio Pedrero, han inaugurat aquest dissabte un projecte de 101 habitatges de lloguer assequible i cooperatiu en el municipi, que han promogut en col·laboració.
En un comunicat, la COV ha explicat que Bou i Pedrero han lliurat les claus a les persones adjudicatàries, i ha destacat que aquest projecte "és el més gran de Catalunya en el qual la gestió es fa de forma integral des d'una cooperativa".
Les 89 famílies adjudicatàries han accedit a aquests habitatges sense realitzar cap tipus d'inversió inicial, la qual cosa, segons la COV, garanteix l'accessibilitat de la promoció, i Bou ha destacat el "compromís" del municipi amb el dret a l'habitatge.
La promoció s'ha aixecat en un solar públic cedit per l'Ajuntament del Prat i ha comptat amb un pressupost d'uns 18 milions d'euros, i tots els habitatges tenen qualificació energètica A.
El projecte compta amb el suport financer de l'Institut Català de Finances, a través de la seva línia ICF Habitatge Social Promoció i compta amb una bonificació del cost financer per part de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
També ha rebut una subvenció específica de la Conselleria de Territori de la Generalitat i ajudes de l'Institut Català de l'Energia.
El finançament compta amb aportacions de la cooperativa de serveis financers ètics i solidaris Coop57 i la banca cooperativa Fiare Banca Ètica, i es completa amb recursos propis de la COV.