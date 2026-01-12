Pradas diu que va intentar traslladar a Mazón la proposta de confinar la població però no va poder

ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS
VALÈNCIA 12 gen. (EUROPA PRESS) -
L'exconsellera de Justícia i Interior de la Comunitat Valenciana Salomé Pradas ha reiterat aquest dilluns davant la jutgessa que investiga la gestió de la dana del 29 d'octubre del 2024 que, la tarda de la riuada, va intentar traslladar a l'expresident de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón la proposta de confinar la població però no va poder. "Creia que el president havia de conèixer el cas", ha afirmat.
Pradas estava citada aquest dilluns davant la jutgessa que investiga la gestió de la dana, la qual va deixar 230 víctimes mortals a la província de València i quantiosos danys materials, per fer un acarament amb José Manuel Cuenca, ex-cap de gabinet de Mazón.
El primer a arribar a l'òrgan judicial ha estat Cuenca, a les 9.08 hores, on l'esperaven una trentena de víctimes de la dana que li han dit "pocavergonya", "assassí" i "mentider". Uns minuts més tard, tocades les 9.15 hores, ha arribat Pradas, qui també ha estat escridassada. Cap d'ells s'ha aturat a atendre el núvol de periodistes que els esperava a la porta.
La jutgessa que investiga la gestió de la riuada va acordar a mitjans de desembre l'acarament entre Pradas i Cuenca després de sol·licitar-ho l'acusació popular que exerceix Acció Cultural del País Valencià.
Pradas s'ha ratificat en l'acta dels whatsapps que va aportar al jutjat i ha reiterat que el dia de la dana, a les 19.43 hores, va parlar amb l'aleshores secretari autonòmic de Presidència, Cayetano García, perquè no podia contactar amb Mazón. "Valorant el confinament creia que el president havia de conèixer el cas", ha dit.
Així, va comentar el possible confinament amb Cayetano García i "es va quedar de fer la consulta a l'Advocacia", ha afegit. Sobre aquesta possibilitat, Pradas ha afirmat que va rebatre Cuenca, ja que, conforme a la llei d'emergències, es podia confinar la població --Cuenca va arribar a enviar un missatge a Pradas en el qual li deia 'Salo, de confinar res'--.
D'aquesta manera, aquella tarda, a les 19.43 hores, hi havia sobre la taula el confinament i es valorava enviar una alerta (Es-Alert) pel trencament de la presa de Forata, ha afegit.