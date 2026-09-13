Pradales veu la legislatura en "temps de descompte" i demana eleccions si no hi ha Pressupostos

Creu que la crisi de Ceuta pot acabar amb la legislatura si no es tanca
BARCELONA, 13 set. (EUROPA PRESS) -
El lehendakari, Imanol Pradales, ha afirmat que la legislatura del Govern de Pedro Sánchez està en "temps de descompte" i ha defensat que, si no aconsegueix aprovar els Pressupostos per 2027, és el moment de convocar eleccions.
Ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia recollida per Europa Press aquest diumenge, en la qual també ha explicat que presentar un projecte de pressupostos seria una manera de "donar-li sentit" al tancament de la legislatura.
Preguntat pel paper del PNB en la legislatura, Pradales ha assegurat que el Govern no ha complert amb el calendari pactat, en referència al compliment de l'Estatut de Guernica, i ha advocat per renovar el pacte estatutari d'autogovern perquè incorpori noves qüestions.
Ha assegurat que s'estan produint converses "discretes" entre el Partit Nacionalista Basc, Bildu i el partit socialista per pactar les bases d'un nou estatut polític, i ha valorat que, en un possible govern del PP recolzat per Vox, l'escenari per a un autogovern s'aombraria.
Davant d'un possible suport al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Pradales ha dit que el PNB sempre ha jugat a negociar, encara que ha ressaltat que la realitat actual és que el president és Sánchez.
CEUTA
Sobre Ceuta, el lehendakari ha afirmat que la gestió del Govern "no ha estat adequada" i que, de no solucionar-se i tancar-se la crisi aquesta pot arribar a acabar amb la legislatura.
Ha assegurat que la resposta del PP "també ha deixat molt a desitjar" i, afirma, ha entrat en el joc de Vox, i ha afegit que aquesta crisi exigeix una resposta d'Estat.
Pel que fa a una possible visita del Rei a Ceuta ha dit que "L'Estat sabrà com ha de gestionar-ho", i ha posat el focus en el que qualifica d'absència de la UE, cosa que veu cridanera en tractar-se d'una frontera Europea.
CATALUNYA
Preguntat per la possibilitat que un partit similar a Aliança Catalana sorgeixi al País Basc, Pradales ha assegurat que no veu que pugui ocórrer, però ha advertit que "ningú està lliure" i la democràcia ha de defensar-se i conrear-se.
Quant a l'estat de la política catalana ha exposat que "Catalunya ha de recuperar la seva autoestima" i creu que per parlar de normalització política és important el retorn a Catalunya de l'ex-president de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont.