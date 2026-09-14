Pradales i Sánchez Llibre (Foment) acorden generar sinergies entre Catalunya i el País Basc

BARCELONA 14 set. (EUROPA PRESS) -
El lehendakari Imanol Pradales i el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, han acordat generar "sinergies positives" entre Catalunya i el País Basc, especialment en els àmbits econòmic i industrial, informa la patronal en un comunicat aquest dilluns.
Ho han fet en una reunió en la qual han coincidit que tots dos territoris comparteixen "horitzons i problemàtiques" en aquests àmbits.
Pradales també ha signat el llibre d'honor de Foment del Treball durant la seva visita a la seu de la patronal catalana, en la qual s'ha celebrat la trobada.