Pradales diu que "respectarà" el model de finançament singular que Catalunya pacti

És "prudentment optimista" sobre l'oficialitat del basc i el català en la UE

BARCELONA, 23 gen. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha assegurat que "respectarà" el model de finançament singular que Catalunya pacti amb l'Estat, sigui de la tipologia que sigui.

"A mi em sembla absolutament legítim i respectable que Catalunya pacti un model de finançament singular de la tipologia que sigui en relació amb l'Estat. Em sembla respectable i legítim", ha dit aquest dijous en el 'Foro de Vanguardia' a l'Auditori MGS de Barcelona, on l'han entrevistat els periodistes Enric Juliana (La Vanguardia), Jordi Armenteras (Rac1) i Ramon Rovira (Grup Godó).

Preguntat per si ho respectarà fins i tot si és un sistema com el basc, ha dit que "replicar el model del concert, es diu, però després cal trobar les fórmules adequades per a això" i que veu absolutament legítim el model que Catalunya entengui oportú.

Ha defensat que el concert basc és absolutament solidari i que es regeix per les regles pactades amb l'Estat "i no les que ha posat Euskadi", motiu pel qual li molesta que es parli d'insolidaritat del concert.

Ha reivindicat que Euskadi aporta un percentatge major a l'Estat del que li correspondria per població: "El nostre pes poblacional és del 4,63%. Estem aportant més del que ens correspon en termes poblacionals", ha afegit.

CATALÀ I BASC EN LA UE

S'ha mostrat "prudentment optimista" sobre l'oficialitat del català i el basc en les institucions europees i ha explicat que es reunirà la setmana vinent amb el responsable del grup de treball que aborda aquesta qüestió en el Parlamento Europeu per incidir en el tema.

Ha afirmat que hi ha bona col·laboració entre Catalunya i Euskadi sobre aquesta qüestió i ha dit que s'està avançant, encara que "potser més lent del que ens agradaria a tots".

Ha assenyalat que és important el paper del Govern central perquè la decisió final depèn d'un acord del Consell Europeu i ha demanat seguir pressionant "sense elevar aquesta qüestió en el debat polític, en el pitjor sentit, al tensionamiento polític", perquè creu que seria contraproduent.