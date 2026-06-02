Pradales demana tenir "les alarmes enceses" si Vox conforma el canvi polític a Espanya

BARCELONA 2 juny (EUROPA PRESS) -
El lehendakari, Imanol Pradales, ha assegurat que si Vox, que porta en el programa posar fi a l'estat de les autonomies, forma part d'un potencial canvi de cicle polític a l'Estat només poden "tenir les alarmes enceses" i ha defensat que, tot i que les enquestes són la fotografia d'un moment, s'estima més ser prudent.
Ho ha dit en la sessió 'Espanya, territori i lideratge: La visió dels presidents autonòmics', al costat del president de la Generalitat, Salvador Illa, i el de la Xunta de Galícia, Alfonso Rueda, durant la 41a Reunió Cercle d'Economia que se celebra al Palau de Congressos de Catalunya des de dilluns fins dimecres.
"La posició de Vox, molt minoritària al Parlament basc, però de manera permanent, és la de qüestionar l'autogovern basc, les institucions de l'autogovern basc i la pròpia identitat basca", ha explicat, per la qual cosa ha dit que és un element que no és menor i que és molt important tenir en compte.
Així i tot, ha afirmat que cal mirar més enllà i centrar-se en altres qüestions abans d'arribar a aquest potencial escenari: "Podem continuar en aquest clima de crispació i polarització extrema, que tot apunta que anirà a més, quan ens estem jugant temes tan rellevants com l'economia estratègica a Europa?", s'ha preguntat.
Per ell, és "fonamental atendre les necessitats" que es deriven de l'impacte de la guerra de l'Iran i el tancament d'Ormuz en l'economia, que afectarà en termes d'inflació, de cistell de la compra i de preus de l'energia.
Per això, ha instat a pensar en les següents generacions del país: "I no obsessionar-nos amb el moment polític del moment i si hi ha o no, exclusivament, un canvi de govern i un canvi de presidència en el govern".