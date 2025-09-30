Pradales considera una manipulació d'Ayuso el fet de relacionar ETA i el basc

BARCELONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
El lehendakari, Imanol Pradales, ha qualificat aquest dimarts de manipulació de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que relacioni unes declaracions seves en basc adreçades a ella amb ETA: "Analitzarem" denunciar-ho.
Ho ha dit en una entrevista de Rac1 recollida per Europa Press després que Ayuso assegurés que Pradales li havia dit "Ayuso entzun, pim, pam, pum" diumenge passat durant un míting tal com en el seu temps feia l'entorn d'ETA per assenyalar persones, quan en realitat el lehendakari va dir "Ayuso entzun, Euskadi euskaldun" ('Ayuso escolta, el País Basc bascòfon').
"És una cosa que m'indigna profundament, com s'ha fet una grollera manipulació de les meves paraules per part de la senyora Ayuso, com es banalitza l'ús de la violència, el que ha significat ETA en aquest país, al País Basc, i com fins i tot s'intenta mostrar una amenaça per part meva. Això és òbviament lamentable, inacceptable i indignant", ha expressat.
Ha subratllat que el que l'amoïna de les declaracions d'Ayuso no és tant el que diu sobre la seva persona, sinó el que hi ha darrere: "És la tercera vegada en els darrers mesos que mostra una manca absoluta de respecte cap al basc. Un menyspreu per la llengua i la identitat basques".
Ha apuntat que la banalització de la violència en el discurs polític de membres del PP "és una constant que apareix i desapareix com el Guadiana en funció d'interessos", ha defensat desterrar definitivament ETA del debat polític i ha lamentat que ningú del PP no li hagi trucat per disculpar-se per les paraules d'Ayuso.