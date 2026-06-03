Pradales augura que la moció de censura de Feijóo no tindrà recorregut amb Vox

Creu que la legislatura passarà per unes setmanes i mesos crítics i demana a Sánchez "donar la cara"
BARCELONA, 3 juny (EUROPA PRESS) -
El lehendakari, Imanol Pradales, ha augurat aquest dimecres que la moció de censura instrumental que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, vol presentar contra el president del Govern central, Pedro Sánchez, no tindrà recorregut mentre Vox estigui "a l'equació", un partit que assegura que és una línia vermella per al PNB.
En una entrevista a TV3 recollida per Europa Press, Pradales ha argumentat que també hi veu poc recorregut per les paraules aquest dimarts del secretari general de Junts, Jordi Turull, qui va recomanar a Feijóo anar fins a Waterloo (Bèlgica), on resideix el líder de Junts, Carles Puigdemont, per presentar-li la proposta.
Ha destacat que la moció comptaria amb el suport de Vox i que això és una "línia vermella" per al PNB i per al País Basc, on ha recordat que la representació dels de Santiago Abascal al Parlament basc és d'1 dels 75 diputats de la cambra.
Ha apuntat que Vox al País Basc és la imatge del franquisme i l'antagonisme de l'autogovern, la identitat i les institucions basques i que la societat basca està "vacunada" contra el que considera fenòmens d'ultradreta.
EXEMPLARITAT
Preguntat per si veu més recorregut a la legislatura del Govern d'Espanya, creu que passarà per unes setmanes i mesos crítics i ha demanat a Sánchez "donar la cara" i facilitar explicacions arran dels casos de presumpta corrupció que envolten membres i exmembres del PSOE.
"És fonamental l'exemplaritat en política. I això exigeix transparència, celeritat en les explicacions i donar la cara", ha dit.
Pradales ha retret al Govern central que no hagi tingut iniciativa política per aconseguir uns nous pressupostos des del 2023 i ha instat Sánchez a tenir una relació fluïda amb els socis d'investidura si vol que aquesta legislatura s'acabi i "n'hi hagi una més enllà del 2027".
DESAFECCIÓ POLÍTICA
Pradales ha lamentat que la política actual es redueixi a "una piulada, un titular", que hi hagi poca profunditat en el debat polític i poc respecte.
"Això l'única cosa que porta és desafecció per part de la ciutadania, allunyament de les institucions, dels partits polítics i de la política. I a mi el que m'agradaria és que es recuperés d'alguna manera al Congrés la capacitat de cert diàleg, ni tan sols dic entesa", ha afirmat.