Aixequen el cadàver de l'home assassinat amb una arma de foc a Montgat

Els Mossos han activat el dispositiu Gàbia durant 15 minuts

MONTGAT (BARCELONA), 15 (EUROPA PRESS)

La comitiva judicial ha efectuat l'aixecament del cadàver de l'home assassinat a la terrassa d'un bar a Montgat (Barcelona) pocs minuts abans de les 12 del matí d'aquest divendres.

Agents de la Divisió d'Investigació Criminal de la comissaria de Granollers dels Mossos d'Esquadra inspeccionen la terrassa de la cafeteria on la víctima esmorzava quan ha rebut, pel cap baix, un impacte de bala.

També escorcollen un cotxe negre que pertanyia a la víctima i que estava aparcat davant el lloc dels fets a la recerca d'indicis que puguin ajudar a esclarir el succés.

ELS FETS S'HAN PRODUÏT A LES 9.00

Segons ha confirmat Europa Press de fonts policials oficials, els fets han tingut lloc poc després de les 9 del matí a la ronda 8 de Març, quan un home que era a la terrassa d'una cafeteria ha rebut, pel cap baix, un impacte de bala que li ha causat la mort.

Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 5 unitats del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), que no han pogut fer res per salvar la vida de la víctima, i un equip de psicòlegs per atendre tant els treballadors de la cafeteria com els familiars que s'hi han acostat.

L'autor o els presumptes autors han fugit en una moto, segons han confirmat fonts oficials, per la qual cosa els Mossos d'Esquadra han activat el dispositiu Gàbia, una operació de tancament de carreteres, per mirar de localitzar-los.

El cap de torn operatiu de la Regió Policial Metropolitana Nord dels Mossos ha confirmat en unes declaracions als mitjans de comunicació que el dispositiu Gàbia ha estat actiu durant aproximadament "15 minuts".

També ha explicat que ha estat una patrulla de la policia local de Montgat la primera a arribar i que seguidament s'hi han desplaçat els Mossos, que han acordonat la zona.