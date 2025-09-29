El PPE demana que l'habitatge per als joves sigui una "prioritat europea"

També reclama a les autoritats "mesures estrictes" contra l'ocupació il·legal
BADALONA (BARCELONA), 29 (EUROPA PRESS)
El Partit Popular Europeu (PPE) ha demanat que l'habitatge per als joves esdevingui una "prioritat europea", en una jornada celebrada aquest dilluns a l'Hotel Marina de Badalona (Barcelona) per analitzar la crisi de l'habitatge a Europa, organitzada per l'alcalde del municipi, Xavier García Albiol.
La cita s'ha clausurat amb l'aprovació de la Declaració de Badalona, que reclama a la UE i als governs europeus establir "objectius ambiciosos al voltant dels joves en política d'habitatge", amb allotjaments assequibles per a estudiants, simplificació dels tràmits de lloguer a les zones tensionades i suport als primers compradors.
La declaració també ha inclòs una condemna a l'ocupació il·legal d'habitatges, i una petició a les autoritats per aplicar "mesures estrictes", a més d'elaborar un registre detallat d'ocupacions il·legals que contribueixi a la cooperació, l'intercanvi d'informació entre estats de la UE i la detecció de patrons delictius.
Han sostingut que les polítiques d'habitatge s'han de fer des de la proximitat, situant els ens locals i regionals "en una posició de lideratge", i també han reclamat que el pla europeu d'habitatge assequible respecti la subsidiarietat i la participació activa de ciutats i regions atenent les seves competències.
"DÈFICIT D'INVERSIONS"
"Subratllem la urgència de satisfer el dèficit d'inversions en habitatge", defensa el text dels populars europeus, que consideren que s'han de destinar més recursos a la construcció i renovació d'habitatges, acompanyats de condicions de préstec justes i terminis previsibles que ofereixin als municipis seguretat per planificar amb antelació.
Han incidit en la importància de la seguretat jurídica, que hi hagi procediments més senzills, menys càrregues administratives i "una liberalització responsable de l'ús del sòl a fi d'atreure inversions privades, impulsar la construcció, garantir un mercat de l'habitatge transparent i ben regulat".
La jornada ha comptat amb la participació de la presidenta del Grup del PPE en el Comitè Europeu de les Regions, Sari Rautio; l'eurodiputat Borja Giménez, i altres representants locals i regionals europeus i associacions i empreses del sector de l'habitatge.
Davant l'hotel on s'ha celebrat aquesta sessió, una vintena de persones ha protestat contra la gestió d'Albiol, amb cartells amb lemes com 'En defensa de les persones vulnerables', 'Més verd, menys ciment. Rehabilitem' i 'No més mentides'.