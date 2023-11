El PPE demana un debat sobre la llei d'amnistia en el ple del Parlament Europeu de la setmana vinent

BRUSSEL·LES, 13 nov. (EUROPA PRESS) -

El grup del Partit Popular Europeu (PPE) al Parlament Europeu ha demanat que s'inclogui en l'agenda del ple de la setmana vinent un debat sobre el risc per a l'estat de dret a Espanya com a conseqüència de la llei d'amnistia pactada pel PSOE amb Junts i ERC per assegurar la investidura del candidat socialista a la presidència del Govern central, Pedro Sánchez.

Els populars volen "deixar clar que l'estat de dret no és negociable a la Unió Europea i no pot ser simplement sacrificat per obtenir els vots necessaris per formar una majoria de govern", segons ha indicat la formació conservadora en un comunicat.

En una declaració conjunta, el líder del PPE, l'alemany Manfred Weber, i la cap de la delegació del PP a l'Eurocambra, Dolors Montserrat, han advertit que les disposicions de l'acord per a l'amnistia dels implicats en el desafiament independentista suposen un "risc de violar la separació de poders i mina la independència judicial".

L'agenda de la pròxima sessió plenària es tancarà dijous en la reunió de la Conferència de Presidents (CoP) que reuneix els líders de tots els grups parlamentaris.