El PPCV denuncia la crema d'una fotografia amb la cara de Mazón durant un acte d'Arran a Barcelona

Mazón, als autors: "Podeu cremar la meva cara un milió de vegades. A la Comunitat se la respecta i qui no ho faci em tindrà davant"



VALÈNCIA, 24 ago. (EUROPA PRESS) -

El PPCV ha denunciat la crema d'una fotografia amb el rostre del president de la Generalitat Valenciana i líder dels populars valencians, Carlos Mazón, durant un acte del col·lectiu Arran a les festes del barri de Gràcia de Barcelona, uns fets que ha qualificat de "violents, intolerables i inadmissibles" i davant dels quals ha demanat al PSPV i Compromís una "condemna expressa".

El mateix Carlos Mazón ha reaccionat a aquests fets en el seu perfil a la xarxa social X, segons recull Europa Press: "Podeu cremar la meva cara un milió de vegades i fer-me el que vulgueu. A la Comunitat Valenciana se la respecta i qui no ho faci em tindrà davant amb totes les conseqüències", ha expressat.

El col·lectiu Arran ha publicat en el seu compte d'X un vídeo que mostra com es crema una fotografia amb el rostre de Mazón, caracteritzat com a Felip V, de cap per avall, i d'una bandera espanyola. En el missatge, l'organització escriu: "Ei, Carlos Mazón, dilluns et vam voler enviar escalf des de la Vila de Gracia, Països Catalans".

Aquests fets es produeixen una setmana després que Mazón va reclamar la "retirada immediata" d'una pancarta penjada també per Arran a Barcelona, en la qual es podia llegir "Benvingudes a la Vila de Gràcia. Això no és Espanya, som Països Catalans".

Un lema que el dirigent valencià va qualificar d'"insult supremacista". "Els Països Catalans ni existeixen ni existiran. Si no respecteu el nostre Estatut, no respectarem el vostre. Serà així de senzill. A la Comunitat no ens agenollem", va escriure Mazón.

"ENS TINDRAN DAVANT"

Per la seva banda, el secretari general dels populars valencians, Juanfran Pérez Llorca, en un comunicat, ha garantit que els impulsors d'aquests fets "no aconseguiran el seu objectiu". "Ens tindran davant, som la Comunitat Valenciana, no formem part dels Països Catalans per més que ho reivindiquin mitjançant l'odi", ha recalcat, al mateix temps que ha subratllat que els valencians tenen el seu propi Estatut d'Autonomia i cal respectar-lo.

Pérez Llorca ha reclamat al PSPV i Compromís "una condemna expressa" contra aquests "actes radicals" i, en aquest sentit, els ha qüestionat si, en tractar-se d'actes "contra el PP i Carlos Mazón, miraran cap a un altre costat com fan sempre".

A més, ha lamentat que aquesta "és la imatge d'Espanya que està deixant" el president del Govern central, Pedro Sánchez, amb "l'ajuda" del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa: "Busquen una suposada unió mentre només aconsegueixen crispació i violència entre la societat", ha censurat.

FEIJÓO I ALTRES REACCIONS

Dirigents populars com el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, o el líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, han mostrat, via xarxes socials, el seu suport a Mazón.

"No hi ha lloc per l'odi ni pel radicalisme a les nostres festes ni en la nostra societat. Carlos, comptes amb tot el nostre suport. Junts defensarem sempre la dignitat i el respecte a la Comunitat Valenciana i a la bandera de tots els espanyols", ha escrit Feijóo.

"Aquí tenim una altra mostra de la reconciliació promesa. Tot el nostre suport i afecte per al nostre estimat amic Carlos Mazón. Una abraçada molt forta, president", ha afegit Fernández.