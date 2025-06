El PP xifra en més de 100.000 els assistents a la protesta contra Sánchez i la delegació del govern en calcula 50.000

MADRID 8 juny (EUROPA PRESS) -

El Partit Popular sosté que aquest diumenge ha aconseguit reunir "més de 100.000 persones" a la seva protesta a la plaça d'Espanya de Madrid contra la "degradació" del govern de Pedro Sánchez, si bé la delegació de govern ha rebaixat aquesta xifra d'assistents a entre 45.000 i 50.000.

"Davant del govern que ens menteix, som aquí els espanyols que no callem. I per això, més de 100.000 persones en el mes de juny i amb aquesta calor som aquí", ha afirmat Feijóo durant el seu discurs en aquesta concentració, en la qual ha estat acompanyat pels barons de PP i els expresidents José María Aznar i Mariano Rajoy.

Fonts de l'equip de Feijóo han confirmat després aquesta mateixa xifra i han parlat de "més de 100.000 persones". Abans que comencés l'acte, a les 11.00, el PP ha assenyalat que el carrer Gran Via estava "col·lapsat" amb desenes de milers de persones que volien accedir a la plaça d'Espanya.

A més, el PP ha afegit que "una riuada humana" baixava a aquesta mateixa hora pel carrer de Princesa omplint tota l'avinguda amb banderes d'Espanya. Segons el partit, les zones limítrofes, com la Costa de Sant Vicent, també estaven "plenes de gom a gom de persones de totes les edats".

MÉS ASSISTENTS QUE A LA PROTESTA DE GENER DEL 2024 A PLAÇA ESPANYA

El PP ja va triar el mateix escenari de la plaça d'Espanya per a una altra de les seves mobilitzacions. En concret, va tenir lloc el 28 de gener del 2024 contra l'amnistia i les "cessions" de l'executiu de Pedro Sánchez als independentistes i llavors va congregar més de 70.000 persones, segons va informar llavors el partit. No obstant això, la delegació del govern va informar llavors que hi havia 45.000 persones.

El PP ha subratllat que aquesta és la mobilització que ha tingut més assistents, malgrat la calor d'aquest diumenge a Madrid, segons fonts de la formació. Els milers d'assistents han corejat lemes com 'Pedro Sánchez, dimissió' o 'Democràcia, dimissió' i han explicat des d'abans de les 11.00 amb l'animació de DJ Pulpo, que ha clamat contra les "mentides" de Pedro Sánchez.