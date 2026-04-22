PP i Vox tanquen un pacte de govern a Aragó per investir Jorge Azcón

MADRID/SARAGOSSA 22 abr. (EUROPA PRESS) -
El PP i Vox han tancat aquest dimecres un pacte de govern a Aragó per investir com a president de la comunitat Jorge Azcón, tot just un dia abans de Sant Jordi, segons han confirmat a Europa Press fonts populars.
L'acord es produeix sis dies després del pacte que totes dues formacions van segellar a Extremadura, on María Guardiola ha estat investida aquest mateix dimecres coma presidenta d'aquesta comunitat, que va celebrar eleccions el 21 de desembre.
El PP ha anunciat que Azcón atendrà els mitjans de comunicació a partir de les 17.30 hores el Palau de l'Aljaferia, seu de les Corts Aragoneses, per informar sobre les negociacions amb el partit de Santiago Abascal. A la mateixa hora està prevista una roda de premsa del portaveu de Vox a les Corts d'Aragó, Alejandro Nolasco, segons ha avançat aquesta formació.