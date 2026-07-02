Publicat 02/07/2026 16:32

El PP i Vox tanquen un acord de govern a Andalusia que Moreno i Gavira signaran abans de la segona votació d'investidura

Juanma Moreno i Manuel Gavira
JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS

SEVILLA 2 jul. (EUROPA PRESS) -

El PP i Vox han arribat a un acord per a un govern de coalició a Andalusia que desbloqueja la investidura del president de la Junta en funcions i candidat dels populars andalusos a la reelecció, Juanma Moreno, que aquesta tarda se sotmet a la segona votació d'investidura.

Segons han informat en els seus respectius comunicats, el mateix Moreno i el portaveu parlamentari de Vox, Manuel Gavira, signaran l'Acord de Govern i Estabilitat per a Andalusia a les 18.30 hores, mitja hora abans de l'inici de la votació davant el ple.

L'acord permetrà a Moreno aconseguir els vots per ser investit president de la Junta en segona votació, en la qual només necessita una majoria simple, això és, més vots favorables que negatius.

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