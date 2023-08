El PP i Vox signen l'acord del govern de coalició a Aragó sense presència d'Azcón

Subscriuen un pacte amb 80 mesures, que inclouen reformar la Llei Trans i derogar la Llei de Memòria Democràtica d'Aragó



SARAGOSSA, 4 ago. (EUROPA PRESS) -

Els portaveus parlamentaris de PP i VOX a les Corts d'Aragó, Ana Alós i Alejandro Nolasco, han signat aquest divendres l'acord per compartir govern a Aragó sota la presidència del 'popular' Jorge Azcón, que no ha assistit a l'acte encara que, segons ha recalcat Alós, "per descomptat" recolza el pacte.

D'aquesta forma, el president regional del PP, Jorge Azcón, presidirà el Govern i Nolasco dirigirà la vicepresidència primera de l'Executiu, amb les competències de Desenvolupament Territorial, Despoblació i Justícia.

A més, VOX serà titular de la Conselleria d'Agricultura i Ramaderia. També hi haurà una vicepresidència segona, que gestionarà el PP. Després de la investidura, s'anunciarà qui dirigeix cada àrea.

Igualment, els dos partits s'han compromès a recolzar al candidat a senador autonòmic que proposi el Partit Popular. Els acords tindran una comissió de seguiment, presidida per la persona que ostenti la vicepresidència primera, que avaluarà el compliment dels mateixos.

La portaveu del PP ha expressat la "satisfacció" del seu partit per aquest acord, després que els aragonesos parlessin "molt clar el passat 28 de maig", expressant "el rotund suspens a la gestió del govern quatripartit de Javier Lambán i el desig d'un canvi polític en recolzar majoritàriament a les forces de centre dreta i dreta".

A més, ha continuat, "van dir que és el Partit Popular, com a clar vencedor, qui ha de ser la formació responsable de liderar aquest canvi polític i social, amb Jorge Azcón com a president".

"A aquest mandat democràtic respon aquest acord amb VOX", que ha estat possible "després de moltes negociacions" i que cerca un Govern "sòlid, que actuï amb una sola veu per deixar enrere polítiques errònies de l'esquerra i millorar la vida dels aragonesos recuperant la qualitat dels serveis públics", ha esgrimit Alós.

DIC DE CONTENCIÓ

La portaveu del PP ha assegurat que el nou Govern serà "dic de contenció en la defensa de la igualtat de tots els espanyols i, per descomptat, també dels aragonesos, que no són més que ningú, però tampoc menys".

Preguntada per l'absència d'Azcón en l'acte, ha sostingut que s'ha procedit igual que en la rúbrica de pactes en altres Comunitats Autònomes. "No hi ha major problema, som els portaveus parlamentaris els que signem un acord que, per descomptat, recolza el president Azcón".

El portaveu de VOX, Alejandro Nolasco, ha agraït a Azcón i "a tot el PP el respecte que ha mostrat a VOX i als seus votants" i atendre "la necessitat d'aquest canvi real" expressat per les urnes. "Avui és un dia alegre" i "d'esperança" amb un acord que va permetre "una defensa de les llibertats i una fi del sectarisme polític en la nostra comunitat".

A més, ha subratllat la "estabilitat" per treballar "en pro i en benefici dels aragonesos sempre". Nolasco ha incidit que a cada regió "es pacten o es negocien" adaptant-se a cada cas, "evidentment en col·laboració amb les direccions nacionals", però "no hi ha una homogeneïtat". En aquest cas, ha comentat que la negociació "s'ha desenvolupat en un clima d'enteniment".

Ha reconegut que pot haver-hi qüestions "en les quals podem estar més d'acord o menys d'acord", però el que s'ha signat és un pacte "en positiu" en la part "mollar" en la qual hi ha acord.

ESTRUCTURA DE GOVERN

El portaveu de VOX ha confirmat que ell va a assumir la vicepresidència primera i les competències de Desenvolupament Territorial, Despoblació i Justícia. No obstant això, cap dels dos portaveu ha volgut avançar cap altre nom.

Han manifestat que serà després de la investidura d'Azcón quan s'hauran de donar a conèixer. No obstant això, Nolasco ha apuntat que els departaments que gestioni el seu partit "el seu desenvolupament pertanyerà a VOX".

Per la seva banda, Alós ha manifestat que van a seguir negociant: "Seguim treballant en acords parlamentaris" i ho faran "fins al moment de la investidura i posteriorment".

La portaveu del PP ha subratllat la "total publicitat i transparència" de l'acord per a la governabilitat d'Aragó i Nolasco ha comentat que és un document "minuciós" i la demora a subscriure-ho "es deu, en part, a la complexitat a l'hora d'abordar certs temes".

Els eixos estratègics de l'acord són: La defensa de la llibertat, el desenvolupament socioeconòmic, l'establiment d'una fiscalitat justa, l'impuls de les Administracions locals, la cohesió territorial, la igualtat dels aragonesos, visquin on visquin, la millora dels serveis socials, l'educació i la sanitat pública, la protecció de la dona i la família, la seguretat dels ciutadans i la potenciació de les nostres cultures i tradicions.

80 PUNTS EN DEU ÀREES

El pacte es basa en un acord programàtic amb 80 punts agrupats i deu àrees: Sanitat; Educació; Benestar Social i Família; Política Fiscal; Ocupació, Indústria i Comerç; Simplificació administrativa; Agricultura, Medi ambient i Territori; Infraestructures i Medi ambient; Habitatge i lluita contra l'ocupació il·legal i la inseguretat; i Promoció de la riquesa i la diversitat del nostre territori defensant el nostre patrimoni històric i cultural.

Tots dos partits s'han compromès a desenvolupar totes les obres hidràuliques per satisfer les necessitats d'Aragó, sense esmentar un hipotètic transvasament. "Nosaltres no renunciem a res, sinó que apostem per aquest acord en positiu", ha dit Nolasco, afegint Alós que el Govern d'Azcón defensarà "amb ungles i dents" la reserva hídrica estatutària i el desenvolupament íntegre de totes les obres de regulació.

També ha esmentat la modernització i ampliació de regadius, assegurar el subministrament industrial i de boca, i l'ús eficient. "No hi ha res més. Una altra cosa és el que cadascun dels partits pugui tenir en els seus programes electorals", ha emfatitzat.

A més, Alós ha garantit que l'Institut Aragonés de la Dona (IAM) continuarà la seva activitat com sempre i que s'utilitzaran tots els instruments per garantir la protecció de la dona, incloent l'exigència de les mesures que correspon implementar al Govern central.

"Es parla específicament en l'acord també d'eradicar i lluitar contra els discursos masclistes" i contra la violència masclista. També es tracta sobre la violència intrafamiliar, "són dues coses diferents i no són contraposades" i per això apareixen ambdues "sense cap problema". Sobre la llei de Violència de Gènere, Alós ha remarcat que es mantindrà en vigor.

ALTRES LLEIS

Sí es reformarà la Llei d'Identitat i Expressió de Gènere i es derogarà la Llei de Memòria Democràtica d'Aragó i se suprimirà la Direcció general de Política Lingüística.

A col·lació, Nolasco ha comentat que la Llei de la Memòria Democràtica "és sectària, interpreta la història d'una manera unilateral", quan "la història l'han de fer els historiadors" i per això "entenem que és una llei que no té cabuda en aquest Govern, que va a ser de la llibertat i del progrés social".

Alós ha recordat que el PP "va votar en contra d'aquesta llei per sectària i incompleta", "amb la qual cosa entenem que és perfectament possible la seva derogació i després es veurà què es pot fer".

La portaveu del PP s'ha referit, igualment, a la Llei Trans d'Aragó i ha comentat que la van votar a favor, però en contra d'alguns articles. "Hi ha marge per millorar-la" i així es va a fer.

Aquest dilluns, 7 d'agost, se celebren la Taula i Junta de Portaveus de les Corts d'Aragó i es preveu que es convoqui el ple d'investidura per al dimecres i dijous, 9 i 10 d'agost, mentre que el nou govern podria prendre possessió el divendres.