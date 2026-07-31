El PP i Vox retreuen a Albares que "confronti" amb Itàlia en plena crisi migratòria a Ceuta: "És una vergonya"

Ricardo Rubio - Europa Press
MADRID 31 jul. (EUROPA PRESS) -
El PP i Vox han assenyalat el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Albares, per criticar el govern de Giorgia Meloni i convocar l'ambaixador d'Itàlia a Espanya, Giuseppe Buccino Grimaldi, després que el ministre d'Exteriors italià, Antonio Tajani, hagi proposat el tancament de l'espai Schengen per la crisi migratòria a Ceuta.
En aquest sentit, la vicepresidenta del Partit Popular Europeu (PPE), Dolors Montserrat, ha retret a Albares que "confronti" amb el Govern d'Itàlia en plena crisi migratòria a Ceuta, després de l'entrada a Espanya de milers de migrants des del Marroc.
"És una vergonya que la primera piulada del ministre d'Exteriors d'Espanya en la crisi migratòria més greu de la nostra història sigui per confrontar amb un país soci abans que explicar als ciutadans què està fent per recuperar el control de les nostres fronteres i retornar els 20.000 il·legals que han envaït el nostre país", ha criticat en un missatge publicat a X, que ha recollit Europa Press.
La dirigent del PP ha reclamat al cap de la diplomàcia espanyola que "posi fi a aquest escàndol internacional". "La seva incompetència ja ens està sortint massa cara", ha advertit Montserrat.
La portaveu de Vox al Congrés, Pepa Millán, també ha qualificat de "lamentable" que davant "una invasió de milers de marroquins violentant les nostres fronteres" el missatge d'Albares contra el govern de Meloni sigui l'"únic que s'ha dignat a fer en tot el dia".
"Són uns traïdors a la pàtria i no mereixen continuar ni un segon més al lloc que ocupen", ha indicat en una publicació per les xarxes socials la portaveu parlamentària de Vox.