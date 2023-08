PP, Vox, PNB i Bildu ja tenen el seu grup al Congrés mentre ERC i Junts esperen ajuda de Sumar i PSOE

La constitució d'ERC i Junts, condició prèvia per pactar la investidura, serà analitzada per PP i Vox i pot acabar recorreguda



El PP, Vox, el PNB i Bildu ja compten amb grup parlamentari propi al Congrés avalat per la Mesa de la Cambra, mentre que Esquerra Republicana (ERC) i Junts, que no compleixen els requisits que estableix el Reglament, estan a l'espera de préstecs de diputats de Sumar i PSOE per poder acreditar-se.

El termini acaba a les 14 hores d'aquest divendres, encara que no serà fins a dilluns que ve quan la Mesa del Congrés estudiï els escrits presentats i decideixi si dóna el seu vistiplau. La configuració de grup propi és una exigència preliminar dels independentistes per poder parlar de la investidura de Pedro Sánchez.

El Reglament de la Cambra estableix que, per formar grup parlamentari al Congrés es requereix tenir més de 15 diputats, o bé un mínim de cinc escons més el 5% dels vots del conjunt d'Espanya o el 15% en les circumscripcions on s'hagi concorregut.

ERC I JUNTS NO COMPLEIXEN ELS REQUISITS

El PP i Vox tenen grup parlamentari propi per superar els 15 diputats, mentre que el PNB i Bildu han formalitzat els seus en haver superat en 15% en totes les circumscripcions on es van presentar.

Però Esquerra Republicana i Junts, amb els seus set diputats cadascun, no arriben al 15% en totes les circumscripcions, solament en dues, i ni tan sols aconsegueixen aquest percentatge en el conjunt de Catalunya, per la qual cosa la seva constitució com a grup propi està en l'aire.

Sumar ja ha anunciat la seva intenció de cedir diputats a ERC a les dues províncies on els de Gabriel Rufián no arribin al 15%. Després aquests dos diputats abandonarien el grup independentista per adscriure's al de Yolanda Díaz. El mateix podria fer el PSOE amb Junts, encara que la maniobra encara no està confirmada.

Fonts parlamentàries anticipen a Europa Press que el PP i Vox estaran molt vigilants amb els escrits que es registrin aquest divendres i tot apunta al fet que l'autorització dels grups d'ERC i Junts acabi recorreguda.

La via de la cessió de diputats s'ha utilitzat en legislatura precedents, com quan UPN se sumava a CC perquè els canaris tinguessin grup o Fòrum va ajudar UPyD a arribar al 5% nacional, però hi ha un precepte en el reglament que limita molt aquest tipus de préstecs.

EL REGLAMENT IMPEDEIX DIPUTATS D'UN PARTIT EN DOS GRUPS DIFERENTS

Així, l'article 23.2 del Reglament estableix que "en cap cas poden constituir Grup Parlamentari separat diputats que pertanyin a un mateix partit", una mesura que es va adoptar per evitar el que ocorria en la Transició, quan el PSOE se subdividia en grups socialistes d'Euskadi o Catalunya, a més de l'espanyol. I en el cas actual podria interpretar-se que hi ha diputats de Sumar en dos grups parlamentaris (Sumar i ERC), i del PSE en dos (PSOE i el suport a Junts).

Una vegada que s'inscriguin els grups, l'òrgan de Govern de la Cambra podrà recaptar els informes jurídics pertinents per avalar la seva decisió i donar via lliure als grups d'ERC i Junts, aprofitant que PSOE i Sumar es van fer amb la majoria en l'òrgan de govern de la Cambra.

I les formacions que no s'adscriguin a cap grup integraran el Mixt que en principi només acollirà a Unió del Poble Navarro, Coalició Canària i el Bloc Nacionalista Gallego, tres formacions i tres diputats enfront dels set partits i nou persones que van arribar a conviure en aquest conglomerat en l'anterior legislatura.

La Mesa prendrà una primera decisió sobre els grups el dilluns, dia 28, i a partir d'aquí, encara que es puguin presentar recursos contra la mateixa, ja es podran començar a prendre altres decisions importants per al funcionament de la Cambra com el repartiment d'escons en l'hemicicle, necessari per poder convocar la primera sessió plenària.