PP i Vox participen aquest dissabte en la protesta a Madrid contra Sánchez que convoquen més de cent associacions

MADRID, 10 maig (EUROPA PRESS) -

Dirigents de PP i Vox participaran aquest dissabte en la manifestació que han convocat a Madrid 129 associacions cíviques aglutinades a la 'Plataforma per l'Espanya Constitucional' per demanar la dimissió del president del Govern central, Pedro Sánchez, i exigir la convocatòria immediata d'eleccions generals.

La manifestació, sota el lema 'Per la dignitat d'Espanya: Sánchez dimissió, eleccions ja', tindrà lloc aquest 10 de maig a les 12.00 hores a la plaça de Colón. Entre les associacions convocants figuren Unión 78, Neos, Resiste España, Foro España Cívica, Pie en Pared o Foro Libertad i Alternativa.

Segons els promotors, la "situació de deterioració democràtica i polític d'Espanya és inacceptable". "Tenim un govern enfangat en un procés de desconstrucció constitucional, atrapat a la seva pròpia xarxa de cessions i corrupció, incapaç d'aprovar uns pressupostos i captiu d'uns socis que el seu objectiu declarat és destruir la nostra nació", sostenen en un comunicat.

"PRENDRE DEMOCRÀTICAMENT EL CARRER"

A parer seu, "no hi ha nivell del Govern central, de l'actual Partit Socialista o de les institucions, que no estigui afectat per la successió d'atropellaments constitucionals, escàndols, manipulacions, nepotisme i abusos de poder que estan degradant" Espanya i la convivència.

Les associacions convocants sostenen que els que creuen en "una Espanya lliure, democràtica i constitucional, que va saber tancar les ferides del passat", han d'"actuar". "No n'hi ha prou amb indignar-se a casa o a les xarxes socials. És moment de fer un pas endavant, de demostrar que hi ha una majoria, de totes les sensibilitats, disposada a defensar la legalitat, la llibertat i la dignitat nacional", ressalten.

Segons subratllen, "prendre democràticament el carrer, exterioritzar públicament la indignació, exigir la dimissió de Pedro Sánchez i la convocatòria d'eleccions, no són actes d'alleujament inútils, sinó expressions d'un estat d'opinió de la societat espanyola amb efectes palpables".

Encara més, creuen que aquests actes demostren que "el que passa a Espanya no és part de la batalla política normal, desperten consciències anestesiades, reflecteixen un esperit de resistència als atropellaments del Govern central que frena i convida a la reflexió als qui encara el defensen i mobilitza els indecisos".

PP: DEMANAR ELECCIONS, UNA REIVINDICACIÓ "JUSTA"

El portaveu nacional del PP, Borja Sémper, va confirmar dilluns passat el suport del seu partit aquesta protesta a Madrid, per entendre que demanar eleccions és una reivindicació "justa". S'hi sumaran membres de la direcció nacional, com el portaveu del Grup Popular al Congrés, Miguel Tellado, o la sotssecretària de Mobilització i Repte Digital del PP, Noelia Núñez. També hi haurà càrrecs del PP de Madrid.

"Nosaltres creiem, com ja hem dit en moltes ocasions, que des de l'inici d'aquesta legislatura el Govern central dona motius perquè els espanyols ens manifestem als carrers", va justificar Sémper, per recordar que el PP s'ha manifestat en els últims anys a iniciativa pròpia o en suport de protestes impulsades per la societat civil contra, per exemple, la llei d'amnistia al procés.

Tellado va assegurar fa uns dies que el PP defensa aquesta concentració de la societat civil per "dir alt i clar a Sánchez que dimiteixi i convoqui eleccions". "Ja n'hi ha prou de corrupció, de mentides, de parasitar les institucions i de desgovern", va asseverar, per afegir que el Govern central està "col·lapsat". "Serem allà. Per la dignitat d'Espanya", va afirmar.

VOX TAMBÉ HI SERÀ EN AQUESTA PROTESTA

Per part de Vox hi acudiran el portaveu nacional de Vox i líder de la formació a Madrid, José Antonio Fúster; la portaveu a l'Assemblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, i diversos portaveus sectorials nacionals, segons han indicat a Europa Press fonts de la formació.

Vox ja va assenyalar el passat mes d'abril que defensaria aquesta protesta a Madrid. Així, el seu secretari general, Ignacio Garriga, va explicar en un acte des d'Algesires (Cadis) que el seu partit "acudeix a qualsevol concentració que sigui per denunciar la corrupció del Partit Socialista".

Encara més, Garriga va subratllar l'aspiració de Vox de sumar-se a tota mobilització que "tingui el compromís ferm de derogar totes les escombraries legislatives que ha aprovat el Partit Socialista", així com "la urgència de la convocatòria d'eleccions generals".

Tant el PP com Vox ja es van sumar el passat 20 d'octubre a una altra manifestació similar promoguda per aquestes mateixes associacions que aglutinen la 'Plataforma per l'Espanya constitucional' per reclamar comicis anticipats. Llavors el lema triat va ser 'Per la unitat, la dignitat, la llei i la llibertat. Eleccions generals ja'.