El PP, Vox i Junts tomben els decrets de l'escut social i del topall de preus en situacions d'emergència

EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press
MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
El PP, Vox i Junts han ajuntat els seus vots aquest dijous en el ple del Congrés per tombar dos decrets llei del Govern central: un que incloïa la pròrroga de l'escut social, amb la moratòria antidesnonaments i la prohibició de tallar la llum i l'aigua a gent vulnerable, i un altre per limitar el preu de productes i serveis en situacions d'emergència.
Com tot decret llei, aquestes normes estaven en vigor des que es van aprovar en el Consell de Ministres, però s'havien de remetre al Congrés en un termini de trenta dies per sotmetre-les a votació. Finalment, s'han derogat amb els 177 vots que conformen el PP, Vox i Junts.
A més de la moratòria antidesnonaments, el decret de l'escut social també actualitzava les entregues a compte a les comunitats, ampliava els descomptes en el bo social elèctric i fixava exempcions fiscals als ajuts per als afectats pels incendis de l'estiu passat i la dana.
Per la seva banda, el decret del Ministeri de Consum donava al Govern central la potestat de topar el preu d'un servei o producte quan es declara una situació d'emergència, com la dels temporals a Andalusia, el qual fixava que el preu no podrà ser superior al preu màxim que tenia en els trenta dies naturals anteriors al començament d'aquesta situació.
SE SALVEN DOS DECRETS
No han tingut la mateixa sort dos decrets de l'executiu espanyol que sí han aconseguit prosperar i són els que revaloren les pensions per a aquest any 2026 i per donar ajuts econòmics a les víctimes dels accidents ferroviaris d'Adamuz (Còrdova) i Gelida (Barcelona).