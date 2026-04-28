El PP, Vox i Junts tomben el decret llei abanderat per Sumar per prorrogar els lloguers

Matias Chiofalo - Europa Press
MADRID 28 abr. (EUROPA PRESS) -
El PP, Vox i Junts han tornat a sumar els seus vots aquest dimarts en el Ple del Congrés per derogar el decret llei que prorrogava els contractes de lloguer que vencien el 2026 i 2027 impulsat pel Govern de coalició i abanderat per Sumar, soci minoritari de l'Executiu.
A més d'aquestes tres formacions, també ha votat en contra del text UPN, mentre que el PNV s'ha abstingut i la resta de l'hemicicle ha votat a favor, el PSOE inclòs. Així, el resultat final ha estat de 166 vots a favor, 177 en contra i 6 abstencions.
D'aquesta manera, el text que estava en vigor des de la seva aprovació al Consell de Ministres el 20 de març ha quedat derogat i sense efectes legislatius. El decret, a més de la pròrroga dels lloguers, també incloïa un topall del 2% a la pujada que els propietaris podien aplicar als seus llogaters.