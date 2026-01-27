PP, Vox i Junts tomben al Congrés el decret de l'escut social que incloïa la pujada de les pensions

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
El ple del Congrés, amb el vot del PP, Vox i Junts, ha derogat aquest dimarts el decret llei de l'escut social que incloïa la revaloració de les pensions i la prohibició d'executar desnonaments i talls d'aigua i llum a persones vulnerables. L'altre decret llei, relatiu a la pròrroga dels ajuts al transport públic, ha tirat endavant gràcies a l'abstenció del PP.
Tots dos decrets es van aprovar en el Consell de Ministres del 23 de desembre. Com tot decret llei, l'escut social estava en vigor des que es va publicar, però l'executiu espanyol l'havia de remetre al Congrés, on finalment s'ha derogat.
En concret, el PP, Vox, Junts i UPN han votat per derogar el text, mentre que la resta de partits hi han donat suport. Tot i que els d'Alberto Núñez Feijóo van dir que votarien en contra dels ajuts al transport, finalment han decidit abstenir-se. Només Vox hi ha votat en contra i la resta de grups han fet costat al text, per la qual cosa s'ha convalidat.
D'aquesta manera, la revaloració del 2,7% amb caràcter general que ja havia entrat en vigor per a les pensions ha decaigut, per la qual cosa el Govern central haurà de presentar un text alternatiu que inclogui exclusivament aquest punt per negociar el suport del PP i Junts.
CAU LA REVALORACIÓ DEL 2,7% EN LES PENSIONS
A més de la revaloració del 2,7% amb caràcter general per a les pensions, també s'han derogat altres mesures integrades en l'escut social com la prohibició dels desnonaments o tallar l'aigua, la llum i el gas a gent vulnerable.
En concret, les pensions mínimes s'incrementaven un 7%, percentatge que en alguns casos arribava a l'11,4%, com en les pensions mínimes amb cònjuge a càrrec o les de viduïtat amb càrregues familiars. Les no contributives i l'ingrés mínim vital també es revaloraven un 11,4%.
El decret llei també fixava l'actualització de les bases de cotització del sistema de seguretat social i la taula de cotització per als treballadors autònoms per al 2026, que no patia canvis respecte a l'any passat.
Al seu torn, s'incloïen incentius fiscals en la compra de vehicles elèctrics i l'exempció de l'IRPF per a les indemnitzacions per danys personals en els incendis forestals de l'estiu a diverses comunitats autònomes.