El PP, Vox i Junts ratifiquen al Congrés el seu rebuig al decret d'habitatge en considerar-lo perjudicial

EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Arxiu
MADRID 2 oct. (EUROPA PRESS) -
El PP, Vox i Junts han ratificat aquest dimecres al Congrés el seu rebuig al decret llei d'habitatge aprovat pel Govern central que inclou mesures com la prohibició dels desnonaments a persones vulnerables o la pròrroga del contracte de lloguer durant dos anys.
Les tres formacions ja havien avançat el seu rebuig a la llei presentada per l'executiu, i durant el debat de la iniciativa aquest divendres a la cambra baixa han ratificat que hi estan en contra.
El sotssecretari d'Hisenda del PP, Juan Bravo, ha carregat contra el Govern central per "carregar-se" el mercat de l'habitatge en al·legar que entre el 2018 i el 2026 els preus han pujat un 74%, un 45% en el cas dels lloguers, el dèficit d'habitatges és superior als 700.000 i l'emancipació se situa en les "pitjors dades històriques".
"Han decidit actuar i intentar arreglar en quatre dies el que han estat destrossant durant vuit anys. El problema és que ens han portat les mateixes polítiques que ens han portat fins ara", ha retret Bravo a l'executiu.
Així mateix, el diputat del PP ha explicat que el decret no hauria evitat el desnonament de la Maricarmen, ja que segons el seu criteri la llei només frena el desallotjament del vulnerable en cas que no tingui alternativa habitacional i en el cas de la Maricarmen va tenir alternatives ofertes per l'Ajuntament de Madrid.
Amb tot, Bravo ha ratificat que el PP votarà 'no' al decret, perquè suposaria "obviar" que el problema és un dèficit d'habitatge. "Votem 'no' a que utilitzin el drama d'una dona de 87 anys per tapar el seu fracàs de gestió", ha conclòs.
VOX: RETIRARÀ PISOS DEL MERCAT
El portaveu d'Habitatge de Vox, Carlos Hernández Quero, ha afirmat durant el seu torn que el decret segueix l'exemple de les polítiques del Govern central en la matèria i només agreujarà el problema, amb la retirada "significativa" d'oferta, càstings immobiliaris, selecció de candidats per renda, expulsió del mercat dels qui tenen menys ingressos i, al final de tot, pujada de preus.
A continuació, el representant de Vox ha acusat el Govern central de no voler protegir la gent contra els desnonaments o la pujada de preus, sinó mobilitzar un espai electoral "adormit". "I si per fer-ho ha de segrestar milions d'espanyols, no ho dubtaran", ha afegit.
"Els diputats del decreixement, els diputats dels controls de lloguer i els diputats de la immigració massiva, que n'hi ha a palades en aquesta cambra, haurien de sentir avui vergonya. Perquè pels seus mantres els preus són els que són, la gent viu com viu", ha conclòs.
JUNTS: RETIRIN EL DECRET I NEGOCIEM-NE UN DE NOU
La portaveu de Junts, Miriam Nogueras, ha acusat la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, d'alimentar "mentides" i "falses esperances" amb el seu discurs, i ha afirmat que la llei no prohibeix la compra d'habitatge als fons voltor, tampoc frena l'especulació ni evita els desnonaments. "Una cosa és el titular, senyora ministra, i una altra és el que recull la llei", ha afegit.
En aquesta línia, Nogueras ha defensat la importància de fer lleis "que funcionin" i que "solucionin els problemes", no que els agreugin i deixin desprotegides les famílies, com entén que passarà amb el decret llei impulsat pel Govern central.
La diputada independentista ha remarcat que la prioritat del seu grup passa per generar seguretat jurídica i fomentar polítiques que augmentin l'oferta d'habitatge i així baixin els preus. També ha retret al PSOE que governen des de fa vuit anys i en tot aquest temps s'han produït més de 200.000 desnonaments.
Així, ha avisat l'executiu: "No ens fa por el xantatge ideològic dels extrems", ha avisat la diputada, que ha insistit en la seva petició de retirar el decret llei i treballar en noves mesures.