El PP votarà en contra del decret antiapagades i el tombarà amb Vox, Podem, el BNG i Junts

MADRID 22 jul. (EUROPA PRESS) -

El PP ha avançat que aquesta tarda votarà en contra de la convalidació del decret per reforçar el sistema elèctric i evitar apagades com la del passat 28 d'abril, una norma que decaurà, ja que també toparà amb el 'no' de Vox i de fins a tres socis d'investidura del Govern central: Podem, Junts i el BNG.

Fonts del PP argumenten que no estan d'acord en la part referida a l'apagada dins el text, més enllà que no hi ha hagut ni una sola dimissió o destitució després que Espanya es quedés sense electricitat durant 24 hores.

Respecte a altres assumptes del text, el PP creu que el contingut és incomplet. Per això, la formació d'Alberto Núñez Feijóo ja ha avançat que presentarà una proposició de llei al Congrés, en coordinació amb les comunitats autònomes, per garantir inversions en matèria energètica.