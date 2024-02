El PP vol que el fiscal general aclareixi si va pressionar per no investigar Puigdemont per terrorisme

MADRID, 5 febr. (EUROPA PRESS) -

La secretària general del PP, Cuca Gamarra, ha reclamat aquest dilluns que el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, aclareixi al Congrés si va pressionar el fiscal del Tribunal Suprem perquè no demani investigar l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont per presumpte terrorisme en la causa de Tsunami Democràtic.

Gamarra ha assenyalat que no hi pot haver "cap dubte sobre la imparcialitat" del fiscal del Tribunal Suprem Álvaro Redondo, que en un informe s'oposa a que l'alt tribunal investigui Puigdemont per terrorisme per contestar així a l'exposició raonada que va enviar al TS el jutge de l'Audiència Nacional que instrueix el cas Tsunami, Manuel García-Castellón, perquè imputés l'expresident català per aquests delictes.

El fiscal general de l'Estat "ha de donar explicacions" i "informar amb absoluta transparència" sobre si es va reunir amb el seu subordinat del Suprem perquè canviés d'opinió, ha instat Gamarra, que ha apuntat a informacions sobre un informe anterior en el qual el fiscal del Suprem sí que seria favorable a investigar Puigdemont.

"Davant la gravetat i la immediatesa això s'hauria de resoldre aquell mateix dia. Crec que les explicacions no han d'esperar i s'hauran de produir públicament i de manera transparent per part del fiscal general de l'Estat i si pogués ser en seu parlamentària, millor que millor", ha subratllat Gamarra en una entrevista a RNE, recollida per Europa Press, abans d'afegir que el PP sol·licitarà aquesta compareixença si García Ortiz no ho fa a títol personal.