El PP vol que el Congrés insti a desbloquejar la seva llei contra la multireincidència, que porta nou mesos congelada

MADRID 30 març (EUROPA PRESS) -

El PP vol forçar una votació al ple del Congrés perquè la cambra baixa es pronunciï a favor que es desbloquegi la seva reforma legal per castigar la multireincidència, que va iniciar el tràmit parlamentari al juny del 2024 i que la majoria del PSOE i Sumar a la maula de la cambra té paralitzada des de llavors.

Serà a través d'una proposició no de llei, a la qual ha tingut accés Europa Press, en la qual insten l'executiu a avançar "amb celeritat" en la tramitació la seva proposta de reforma legal en matèria de multireincidència en els delictes de furt i estafa presa en consideració.

També volen que s'insti el govern de Pedro Sánchez a complir amb el "pla de xoc contra la multireincidència a Barcelona", acordat al desembre del 2024 amb la Generalitat de Catalunya.

I, finalment, demanen que el Congrés exigeixi al Govern central que aprovi la creació de quatre jutjats penals de reforç a Barcelona per celebrar judicis ràpids, així com d'un tercer jutjat d'instrucció de guàrdia per a l'enjudiciament immediat de delictes lleus a Barcelona. També exigeix que s'aprovin les plantilles corresponents per a la nova organització que preveu la Llei Orgànica de mesures en matèria d'eficiència del Servei Públic de Justícia.

EL PSOE VA ANUNCIAR QUE PRESENTARIA ESMENES

Precisament des del PP, han denunciat diverses vegades que la cambra baixa, presidida per la socialista Francina Armengol, té "congelades" i "bloquejades" nombroses iniciatives impulsades pels populars, cosa que provoca una "paràlisi permanent" al Congrés.

Concretament, amb aquesta proposta legislativa en matèria de multireincidència, els d'Alberto Núñez Feijóo buscaven reformar el Codi Penal amb la finalitat d'endurir el càstig a la multireincidència en furts i estafes tenint en compte els antecedents penals per delictes lleus.

En el debat de la seva presa en consideració, els socialistes, que van votar a favor, ja van expressar algunes objeccions i van anunciar que presentarien esmenes a la norma. No obstant això, en els nou mesos que han passat des de la seva presa en consideració, la mesa del Congrés ha ampliat fins a un total de 24 vegades el termini de presentació d'esmenes al text.

Encara que la del PP no és l'única iniciativa en aquesta matèria que la cambra baixa té pendent de tramitar, també el ple del Congrés va donar via lliure el passat mes de setembre a una iniciativa molt similar de Junts i que està actualment en la mateixa situació.