El PP vol que el Congrés forci el Govern central a efectuar "el més aviat possible" l'ampliació de l'aeroport del Prat

MADRID, 4 febr. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrat una iniciativa al Congrés amb la qual vol forçar el Govern central a abordar "el més aviat possible" l'ampliació de l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-el Prat després de les disputes internes entre ERC i Junts que finalment van paralitzar el projecte.

Els d'Alberto Núñez Feijóo han portat aquesta proposició no de llei al ple del Congrés perquè els grups es posicionin sobre aquesta ampliació que, segons el PP, tindria "efectes positius sobre l'economia catalana".

El 2021, el Govern central i la Generalitat van acordar iniciar obres per a l'ampliació d'aquest aeroport, tot i que finalment es va acabar rebutjant per diferents criteris en el si de la coalició de Junts i ERC a l'Executiu català.

I ara, el ministre de Transports, Óscar Puente, i la consellera de Territori catalana, Ester Capella, van acordar constituir una Comissió tècnica per a la millora de l'aeroport, amb l'objectiu de buscar una fórmula per ampliar-lo o si realment es vol fer o no.

En aquest context, la iniciativa del PP també demana que es consideri que en aquesta ampliació "s'han de tenir en compte els efectes mediambientals, i que en la proposta definitiva han de ser considerats ja sigui mitjançant mesures reductores o compensatòries".

Al seu torn, insta el Govern central a "realitzar totes les gestions necessàries amb les institucions afectades per fer possible la inclusió de l'ampliació de l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-el Prat en el pròxim Document de regulació aeroportuària (DAURA) i fer-ne possible l'execució".