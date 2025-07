El PP veu Sánchez com un "zombi" que els seus socis tenen amb "respiració assistida" per "esprémer-lo" com "voltors"

Álvarez de Toledo dona per fet que dilluns s'avançarà en el contingent català i que el següent pas serà el "referèndum"

MADRID, 12 jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha qualificat el president del Govern central, Pedro Sánchez, com un "zombi amb respiració assistida" que els seus socis parlamentaris mantenen "pseudoviu" per "continuar-lo esprement" com "voltors".

Segons ha explicat en una entrevista al programa 'Parlamento' de RNE, recollida per Europa Press, els socis del govern saben que "com més feble està el president, més disposat està a cedir als seus xantatges" i a "atropellar consensos morals". "No es pactava amb un partit que no condemna el tret al clatell, que és Bildu; i no es comprava el poder atorgant impunitat als que havien donat un cop d'estat. La corrupció accelerarà aquest procés", esgrimeix.

El següent pas augura que serà aquest mateix dilluns, a la reunió de la Comissió Bilateral entre l'Estat i la Generalitat per tractar el finançament singular per a aquesta comunitat, quan, segons el seu pronòstic, s'avançarà en la cessió de tota la recaptació de l'IRPF a Catalunya.

Una mesura, ha recordat, davant de la qual dirigents socialistes com el castellà-manxec Emiliano García Page o el president asturià, Adrián Barbón, que han "posat el crit al cel, ja que liquida la igualtat entre els espanyols i la solidaritat".

La parlamentària popular ha augurat que, després de l'anomenat 'contingent català' vindrà el referèndum per Catalunya, "que fa temps que negocia a Waterloo" l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Es tractaria, ha explicat, "d'una mena de reconeixement de la identitat nacional de Catalunya, és a dir, la derogació de facto d'Espanya com a nació".

En aquest punt, Álvarez de Toledo ha carregat contra el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, i "la immoralitat d'aprofitar-se de la corrupció per a rèdits polítics". "El PNB intentarà buscar també els seus objectius del traspàs de la Seguretat Social al País Basc. És a dir, tots se n'aprofiten com voltors. Aquesta és una actitud que no sembla de gran compromís democràtic, ni neteja regeneració", ha criticat.

"ELS NOSTRES ALIATS SÓN ELS ESPANYOLS"

Preguntada precisament per les dures crítiques del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al PNB, el suport del qual podria necessitar en el futur per arribar a La Moncloa, Álvarez de Toledo ha respost que els seus aliats "són els espanyols". "Nosaltres busquem explicar la veritat als espanyols i que els votants decideixin. El PNB ha passat de ser frontissa de l'Estat, a crossa de Sánchez. Això és un fet inequívoc", ha argumentat.

La nova incorporació a la direcció del Partit Popular ha recordat com el PNB va exigir la dimissió de l'expresident del Govern central Mariano Rajoy, quan havia estat citat com a testimoni en un cas de corrupció, però ara no retira el seu suport a Sánchez malgrat que té implicats en corrupteles als dos últims secretaris d'Organització del seu partit, entre d'altres.

"És una qüestió de coherència i un fet necessari perquè els votants, també els del PNB, sàpiguen a qui estan votant", ha postil·lat la parlamentària del PP, que nega que no fossin crítics dimecres passat també amb Junts, com han comentat alguns analistes polítics.

AMNISTIA: "SI ELS SEUS EFECTES ES MATERIALITZEN, NO ES PODRIEN DEROGAR"

Respecte a la derogació de la llei d'amnistia si arriben al poder, Álvarez de Toledo ha explicat que es pot aprovar però "el que és tràgic és que, si els seus efectes es materialitzessin, no es podrien derogar". "Això és una qüestió de dret penal elemental, que el senyor Rufián no sap i per això plantejava la pregunta l'altre dia a la cambra", ha apuntat.

Per això, la diputada del PP ha insistit en l'"acció preventiva", que no s'apliquin els efectes d'aquesta llei "abans que pugui desplegar tot el seu impacte en la impunitat general".

Finalment, sobre la possibilitat d'una moció censura, l'entrevistada ha insistit que no la presentaran si saben que no la guanyaran perquè "serviria per reforçar el senyor Sánchez". "Si hi hagués indicis que els socis tenen de sobte un cop de dignitat, de coherència amb el seu discurs de la regeneració i la seva lluita contra la corrupció, es presentaria", ha indicat.