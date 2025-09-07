El PP veu Sánchez "acorralat i en les últimes" i l'acusa de "beneficiar-se de negocis de prostitució" del seu sogre

BENALMÀDENA (MÀLAGA), 7 (EUROPA PRESS)
El sotssecretari de Política Autonòmica, Local i Anàlisi Electoral del PP, Elías Bendodo, ha sostingut aquest diumenge que el president del Govern central, Pedro Sánchez, està "acorralat i en les últimes", així com l'ha acusat de "cinisme" en relació amb la prostitució, perquè, segons ha criticat, "s'ha enriquit, beneficiat del negoci de la prostitució de la seva família" política, del seu sogre, el pare de la seva dona, Begoña Gómez.
Són missatges que el sotssecretari del PP ha traslladat en un acte a Benalmàdena (Màlaga) en el qual ha sostingut que Pedro Sánchez "sap que està en les últimes i ja tot li és igual". "Està acorralat", igual que "el seu govern", i el líder socialista "es dedica a atacar i mentir", ha denunciat Bendodo.
En aquest punt, el representant del PP ha criticat "l'atac als jutges" per part del president del Govern central "perquè els jutges investiguen, com ha de ser, la seva dona (Begoña Gómez), la qual acusen de cinc delictes; el seu germà (David Sánchez), que va seure a la banqueta, i el seu fiscal general" de l'Estat, Álvaro García Ortiz, de qui Bendodo ha remarcat que "també seurà a la banqueta".
El sotssecretari popular ha acusat Sánchez d'haver "estès als mitjans de comunicació internacionals" la seva "campanya d'atac als jutges", i ha insistit a defensar que tot això és "fruit de la seva situació política, personal, i de la situació judicial del seu entorn més pròxim, del govern i del partit" socialista, segons ha abundat Bendodo, que en aquest punt ha al·ludit a les investigacions sobre els exsecretaris d'Organització del PSOE Santos Cerdán i José Luis Ábalos en el marc del cas Koldo.
Bendodo ha remarcat que a la dona del president "li atribueixen cinc delictes" --de "tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda, intrusisme professional i malversació de fons públics"--, així com ha subratllat que el seu germà, investigat, "no sabia ni on tenia el seu lloc de treball".
El representant del PP ha denunciat que "als socialistes només els agraden els jutges que treballen per a ells, com diuen ells, o que dicten sentències que els satisfan a ells", quan "la justícia és independent", i "com més independent sigui la justícia, més qualitat democràtica tindrà el nostre país", ha asseverat Elías Bendodo.
El sotssecretari popular ha cridat a més l'atenció sobre el fet que, "mentre la número dos del Govern britànic" del laborista Keir Starmer --la ja ex-vice-primera ministra del Regne Unit Angela Rayner-- dimiteix per una qüestió d'impostos" per la qual "no està imputada", a Espanya "la dona del president està imputada per cinc delictes, el seu germà té un peu a la banqueta, i l'única reacció de Sánchez és criticar els jutges per fer la seva feina".
"CINISME" DE SÁNCHEZ ENTORN DE LA PROSTITUCIÓ
D'altra banda, Bendodo ha al·ludit a una informació publicada aquest diumenge a 'El Español' per denunciar que Pedro Sánchez "ja era un cínic fa diverses dècades", perquè, mentre "era regidor del PSOE a l'Ajuntament de Madrid, on impulsava i defensava un programa contra la prostitució a la ciutat de Madrid, al mateix temps, la seva dona gestionava els prostíbuls del seu sogre".
"És a dir, Sánchez defensava un programa contra la prostitució en l'Ajuntament de Madrid sent regidor al mateix temps que la seva dona gestionava els prostíbuls del seu pare, del sogre de Pedro Sánchez", ha criticat Bendodo, que ha acusat el president de "cinisme amb totes les lletres".
Després d'això, el sotssecretari popular ha proclamat que "no ens mereixem un president del govern que s'hagi enriquit, que s'hagi beneficiat del negoci de la prostitució de la seva família", i ha criticat que "ara" vingui "el socialisme a parlar-nos de prohibir la prostitució".
Finalment, Bendodo també ha dedicat crítiques al ministre de Transports, Óscar Puente, el qual ha definit com "el ministre del 40%", perquè "dedica el 40% del seu temps a piular i insultar, mentre el 40% dels trens del nostre país surten o arriben amb retard", i en aquesta línia ha lamentat "la demora, els retards i el caos" que s'està vivint amb els trens a Espanya, segons ha denunciat el sotssecretari del PP.