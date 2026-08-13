El PP veu "responsables" Illa i Puente dels problemes en trens i a l'Aeroport de Barcelona

BARCELONA, 13 ago. (EUROPA PRESS) -
El secretari general del PP de Catalunya, Juan Fernández, assegura que si hi ha "responsables" dels problemes d'aquest dimecres tant en trens com a l'Aeroport de Barcelona són el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente.
Així ho ha dit aquest dijous en roda de premsa a Barcelona, junt amb el sotssecretari d'Educació i Igualtat del PP, Jaime de los Santos, en la qual ha insistit que "el que va passar ahir a Rodalies i al servei de transport (de Catalunya) no és cap sorpresa, és el dia a dia dels catalans".
"Rodalies no funciona perquè el govern socialista a Espanya i a Catalunya no estan a l'alçada, són incompetents, practiquen una gestió incompetent. A Catalunya estem pitjor que fa dos anys. No podem parlar de lideratge en res perquè Illa ho ha destrossat tot, és responsable que Catalunya avui estigui col·lapsada", afegeix.
ILLA ÉS EL "REI MIDES DEL DESASTRE"
A més, titlla a Illa de ser el "rei Mides del desastre, perquè tot el que toca acaba pitjor de com estava abans" i posa d'exemple que actualment hi ha més llistes d'espera a la sanitat i que a Catalunya es produeixen el 40% de les ocupacions il·legals de tota Espanya, indica.
"Mentre ell parla de prosperitat compartida i que Catalunya lidera, avui Catalunya està pitjor que fa dos anys" i, sobre la pujada de l'Índex de Preus de Consum (IPC) a Catalunya fins al 3,5% al juliol, es pregunta què faran Illa o el president del Govern central, Pedro Sánchez.
A més, segons ell, Illa utilitza Catalunya com a moneda de canvi perquè Sánchez segueixi en la Moncloa, i li demana que "el primer que faci al setembre sigui comparèixer davant el Parlament per explicar la seva negligent gestió amb les proves PISA; per explicar sobretot a què està dedicant el seu temps a l'hora de governar Catalunya".
"COL·LAPSE" A L'AEROPORT
Per la seva banda, De los Santos ha afirmat que tant ell com Fernández van ser uns dels milers de passatgers que van patir el "col·lapse" a l'Aeroport de Barcelona-El Prat aquest dimecres, a causa d'una fallada d'alimentació elèctrica de la torre de control que va provocar demores en enlairaments i aterratges, així com desviaments.
"Ens expliquen que el que es va patir va ser una fallada energètica a la torre de control, en una infraestructura crítica que a més compta amb un sistema de suport, perquè es facin una idea com un hospital", assenyala.
Critica que "no hi ha ni una explicació i no ha sortit el ministre Puente a donar algun tipus de dada" i exigeix al Govern i a Illa que demanin immediates explicacions, diu, al ministre de Transports.