El PP veu "excuses" d'Adif per no construir l'aparcament de l'estació del Camp de Tarragona

TARRAGONA 24 març (EUROPA PRESS) -

El PP de Tarragona ha afirmat aquest dilluns que Adif "busca excuses" per no construir l'aparcament de l'estació del Camp de Tarragona, ja que, segons els populars, no cal tenir llicència d'obres per continuar els treballs que va paralitzar.

Segons un comunicat del partit, la diputada del PP al Congrés dels Diputats per Tarragona Elisa Vedrina ha registrat una pregunta al Ministeri de Transports sobre per què Adif va començar les obres sense tenir els permisos municipals necessaris i quines mesures adoptarà el Govern central per coordinar les actuacions amb administracions locals per evitar conflictes competencials.

"El Ministeri ens diu que com les obres es fan a terrenys d'Adif, no necessiten llicència municipal. Però, malgrat tot, les obres les van aturar", ha expressat Vedrina.