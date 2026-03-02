El PP veu una "escenificació" en l'esmena d'ERC als pressupostos i creu que hi acabaran donant suport

Rodríguez afirma que si no s'aproven els comptes s'obriria "un escenari electoral"
BARCELONA, 2 març (EUROPA PRESS) -
El secretari general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez, ha qualificat d'"escenificació" l'esmena a la totalitat als pressupostos de la Generalitat per part d'ERC, i ha augurat que els republicans hi acabaran donant suport.
En una roda de premsa aquest dilluns a la seu del partit, Rodríguez ha assenyalat que si no s'aproven els comptes "s'obriria ineludiblement un escenari electoral" i creu que el govern de Salvador Illa no els portaria al Parlament si no pensés que els pot aprovar.
"No crec que el PSC s'aventuri a presentar uns pressupostos, arriscar-se a que no li surtin aprovats i trobar-se en la tessitura d'haver de convocar eleccions o no fer-ho", ha dit.
I ha afirmat que els socialistes "quedarien molt retratats" si no convoquessin eleccions després que el 2024 fos precisament ERC qui ho va fer després de no aprovar uns comptes.
"Tots aquests elements són els que ens fan pensar que estem davant una escenografia en què ERC diu: 'A mi aquests pressupostos no m'agraden', però al final hi acabaran donant suport", ha sostingut.
ESMENES A L'ARTICULAT
Preguntat per si el PP presentarà esmenes a l'articulat del projecte de pressupostos si no prospera cap de les esmenes a la totalitat que s'han presentat, Rodríguez ha assegurat que no renunciaran a esmenar parcialment els comptes.
"Evidentment serà molt més laboriós, però crec que també és una manera molt més eficaç de demostrar quina és la nostra voluntat en relació amb els pressupostos i de fer-ho de manera detallada amb esmenes parcials. Evidentment no hi renunciarem", ha resolt.