El PP veu amb "enorme preocupació" l'"opacitat" de la reunió de PSOE i Junts d'aquest dissabte a Ginebra

MADRID, 2 des. (EUROPA PRESS) -

La nova sotssecretària de Mobilització i Repte Digital del PP, Noelia Núñez, ha compartit la preocupació del seu partit per l'"opacitat" de la reunió que PSOE i Junts mantindran aquest dissabte a Ginebra i en la qual hi haurà presents verificadors internacionals, alhora que ha criticat que es prenguin fora d'Espanya decisions que tenen a veure amb la "unitat nacional".

En una entrevista a RNE, recollida per Europa Press, la dirigent 'popular' ha censurat que el Govern central dirigit per Pedro Sánchez hagi d'anar a Suïssa a decidir "el futur de tots els espanyols", ressaltant l'"opacitat" amb la qual el PSOE tracta "absolutament tot" el que està relacionat amb la figura del mediador internacional.

"Desconeixem qui serà el mediador internacional", ha lamentat Núñez, insistint que la figura del mediador sembla voler que es faci "latent" que hi ha dos "Estats a Espanya". "No, a Espanya hi ha un Estat que és l'Estat espanyol i hi ha comunitats autònomes", ha explicat.

La també portaveu del PP a l'Ajuntament de Fuenlabrada ha demanat al PSOE que no prenguin fora del país les decisions que tenen a veure amb la "unitat nacional" o amb la Constitució, i que ho faci "a la seu de la sobirania nacional", el Congrés.