El PP veta l'amnistia al Senat i la retorna al Congrés perquè sigui aprovada definitivament

MADRID, 14 maig (EUROPA PRESS) -

El PP ha fet ús de la seva majoria absoluta per aprovar aquest dimarts al Senat un veto --esmena a la totalitat-- a la llei d'amnistia, per la qual cosa ha retornat la norma al Congrés perquè el Govern central i els seus socis l'aixequin i s'aprovi definitivament.

Com era previsible, l'amnistia ha estat vetada al Senat gràcies a la majoria absoluta del PP, després de sumar a més els vots favorables de Vox, UPN i AHI. Per la seva banda, el PSOE i els seus socis parlamentaris, com ERC, Junts, Bildu o el PNB, han rebutjat el veto en una votació per crida. L'expresident socialista aragonès Javier Lambán no ha votat.

L'encarregada de defensar el veto del PP en el ple d'aquest dimarts ha estat la seva portaveu, Alicia García, que ha qualificat l'amnistia com un "immens frau democràtic", després de destacar les diferències amb l'amnistia aprovada el 1977.

"Aquella amnistia ens va ajudar modèlicament a passar d'una dictadura a una democràcia, en aquell moment va prevaler la generositat. Avui només trobem una cosa: l'ambició d'un president que faria el que fos per continuar ocupant La Moncloa", ha denunciat Alicia García.

La portaveu dels populars ha recriminat al PSOE que menyspreessin l'amnistia que posteriorment van pactar amb les formacions independentistes: "El que abans del juliol era inconstitucional, ara és un acte impecable pel qual vostès es feliciten a si mateixos".

En aquest context, creu que l'amnistia "és un pagament més del deute" amb les formacions independentistes i s'ha preguntat "per quan el referèndum d'autodeterminació". "Senyories socialistes, la seva dependència de l'independentisme és cada vegada més gran. Avui és més gran que fa dos dies perquè la butaca del seu cap depèn de (Carles) Puigdemont i ERC", ha sentenciat.