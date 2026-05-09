El PP veu inacceptable que Rodalies torni a ser de pagament: "Haurien de garantir un servei digne"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 9 maig (EUROPA PRESS) -
El PP ha titllat d'inacceptable que el servei de Rodalies torni a ser de pagament aquest dissabte després de mesos de gratuïtat per la crisi desencadenada per l'accident a Gelida (Barcelona) al gener, i ha assegurat: "Abans de tornar a cobrar, haurien de garantir un servei digne, puntual i fiable".
En un comunicat, el PP ha criticat que "és intolerable que els catalans tornin a pagar per un servei indigne, plagat de retards, incidències i abandonament" i ha acusat al Govern de normalitzar que es pagui per un servei cada vegada pitjor.
"És inacceptable que es recuperi el cobrament mentre Rodalies segueix funcionant amb incidències diàries i sense garanties per als usuaris", ha sostingut la diputada del PP al Parlament Eva García en el mateix comunicat.
García ha apuntat que "el problema no és únicament el preu del bitllet, sinó l'abandonament i la incapacitat de gestionar una xarxa ferroviària essencial per a Catalunya".
El PP exigeix a la Generalitat "inversions urgents, transparència en la gestió i un pla real per acabar amb el col·lapse permanent de Rodalies, així com responsabilitats polítiques" davant d'una situació que el grup parlamentari qualifica d'insostenible.