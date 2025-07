El PP troba "inadmissible" el que ha passat a Educació i demana conseqüències

BARCELONA 22 jul. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha considerat "inadmissible" el que ha passat a la Conselleria d'Educació amb el procés de les adjudicacions docents i ha demanat conseqüències més enllà de la destitució del sots-director general de Plantilles, Provisió i Nòmines del departament.

"Els perjudicis que s'han provocat a funcionaris i interins de la Generalitat són unes conseqüències sense precedents en els últims anys. I ja són unes quantes situacions d'irregularitats i d'escàndols descoberts en el si de l'estructura de la Generalitat", ha lamentat en una roda de premsa a la cambra catalana.

Després de la compareixença de la consellera d'Educació, Esther Niubó, al Parlament, Fernández considera que encara queden moltes preguntes sense resposta com, per exemple, saber si la persona destituïda tenia col·laboradors o còmplices, si es reubicarà el responsable o responsables dels fets i quines conseqüències tindrà tot això en l'àmbit disciplinari

"Posarem el crit al cel si a la persona responsable d'aquest desgavell se li dona una segona oportunitat i se'l reubica en una altra posició de direcció dins l'estructura de la Generalitat", ha avisat.

Per això, ha manifestat que espera que Niubó faci "el que ha de fer, que és castigar els responsables d'aquesta situació perquè, si no ho fa, la responsable acabarà sent la pròpia consellera".