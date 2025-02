El PP troba "inacceptable" que es denunciïn metges a Catalunya per parlar castellà: "Un malalt vol que el curin"

MADRID 17 febr. (EUROPA PRESS) -

El portaveu nacional del PP, Borja Sémper, ha qualificat d'"inacceptable" que es denunciï metges a Catalunya per fer ús del castellà en les consultes, ja que, segons ha dit, "el que un malalt vol és que el curin, no que li parlin en un idioma determinat".

Així ho ha expressat aquest dilluns preguntat en una roda de premsa per una notícia publicada en el diari 'El Mundo' segons la qual més de 200 sanitaris són denunciats a l'any a Catalunya per atendre en castellà els pacients.

"És una veritable vergonya i és inacceptable", ha resumit Sémper, ja que segons la seva opinió, el que un malalt vol és que "el curin, no que li parlin en un idioma determinat".

Per això, el portaveu popular creu que aquesta "ortodòxia" perjudica tant el ciutadà com els malalts perquè "esborra l'oportunitat que hi hagi professionals de primer nivell que parlin en castellà". "La sanitat catalana necessita més eficàcia i més garanties en el tracte que un idioma determinat", ha sentenciat.