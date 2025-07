El PP treballa en una proposta per posar els lobbies sota control d'un òrgan independent, no afí al govern

MADRID 27 jul. (EUROPA PRESS) -

El PP treballa en una proposta per regular l'activitat dels grups d'interès, tant en les seves relacions amb el poder executiu com amb el legislatiu, i ja avança que, a més de la creació d'un registre de lobbies, inclourà la d'un òrgan "independent" per controlar la seva tasca perquè considera que aquesta tasca no es pot deixar en mans de persones nomenades pel Govern central.

"El govern vol deixar en mans del mateix govern el control de tot això i nosaltres, i més quan parlem d'aquest govern, aspirem que sigui un organisme independent qui hagi d'afrontar tot això", ha explicat la sotssecretària de Regeneració Institucional del PP, Cuca Gamarra, en una entrevista concedida a Europa Press.

El Grup d'Estats contra la Corrupció (GRECO) del Consell d'Europa fa anys que insta Espanya a regular la tasca dels grups d'influència, un assumpte del qual s'ha tornat a parlar aquests dies arran de la investigació a l'exministre popular Cristóbal Montoro i gran part del seu equip al Ministeri d'Hisenda.

Un jutge de Tarragona ha imputat Montoro i unes altres 27 persones com a part d'un entramat "la finalitat última del qual seria l'obtenció d'un lucre econòmic", a través de presumpte cobrament de mossegades o de reformes fiscals favorables impulsades pel departament de l'exministre. La sospita és que hauria beneficiat empreses gasistes, constructores o del sector de joc que, al seu torn, haurien fet pagaments a Equip Econòmic, el despatx fundat per Montoro abans de ser nomenat ministre de Rajoy, que actuava com a lobby.

CONTROL DE LA PETJADA LEGISLATIVA

La dirigent popular ha avançat que en el text que preparen detallaran també com controlar el que es coneix com a 'petjada legislativa', és a dir tots els canvis que pateix una llei des de la primera redacció fins al text que acaba al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

El Congrés ja va acceptar tramitar al març, amb l'abstenció del PP, un projecte de llei sobre aquesta matèria i, en paral·lel el Grup Socialista té registrada una proposta de reforma del Reglament de la Cambra per regular el paper dels lobbies a la institució. Gamarra defensa que totes dues regulacions han de ser "simètriques".

"Cal que es faci? Sí, és un compromís que té assumit el PP. Però difereix del plantejament que fa el govern? Sens dubte, perquè el govern només vol regular l'activitat en el marc del poder executiu i a més vol deixar en mans del mateix govern el control de tot això i nosaltres aspirem que, evidentment, i més quan parlem d'aquest govern, sigui un organisme independent qui hagi d'afrontar tot això", ha subratllat Gamarra.