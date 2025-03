El PP torna a recórrer a la IA per a un vídeo que mostra Sánchez i Ábalos amb un catàleg de dones

MADRID 8 març (EUROPA PRESS) -

El PP ha tornat a recórrer a la intel·ligència artificial (IA) aquest dissabte per elaborar un vídeo, amb motiu del Dia Internacional de la Dona, en què, entre d'altres, mostra una imatge del president del Govern central, Pedro Sánchez, i el seu exministre de Transports José Luis Ábalos, amb un catàleg de dones a la mà.

Els populars han fet servir novament aquesta eina dos dies després de publicar un altre vídeo titulat 'L'illa de les corrupcions', que van acabar retirant per la protesta de la República Dominicana.

El vídeo difós amb motiu del 8 de març, es titula 'La manifestació que no veureu avui' i comença amb una imatge de Begoña Gómez, esposa del president del Govern central, vestida amb una samarreta morada en què es llegeix 'Dona empoderada'.

Les imatges es van succeint mentre de fons s'escolta la cançó del col·lectiu La tesi, titulada 'Un violador en el teu camí', en concret, la tornada: 'I la culpa no era meva, ni on era, ni com vestia'.

La segona persona que hi apareix és l'exministra d'Igualtat i dirigent de Podem Irene Montero, que llueix una altra samarreta en la qual es llegeix '1.400 agressors beneficiats' i després es pot veure la vice-presidenta segona, Yolanda Díaz, amb un cartell que resa: 'Pedro és un pibón'.

El PP també ha inclòs imatges d'homes del PSOE, Podem i Sumar. Així, l'exministre Ábalos porta un cartell en què es llegeix 'Soc feminista perquè soc socialista' i l'exvicepresident del Govern central i exlíder morat, Pablo Iglesias, porta un amb el nom de 'Mariló', en referència a la periodista Mariló Montero, de la qual fa anys va escriure en un grup de Whatsapp "l'assotaria fins que sagnés".

L'exportaveu de Sumar al Congrés Íñigo Errejón, que està sent jutjat per un delicte d'assetjament sexual porta al vídeo un altre cartell amb la consigna 'Germana, jo sí que et crec'; el cofundador de Podem Juan Carlos Monedero, apartat també per denúncies d'assetjament, surt lluint el tors nu i l'última imatge és la de Sánchez i Ábalos amb un catàleg amb la foto d'una dona.