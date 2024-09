El PP torna a exigir a Sánchez que convoqui una Conferència de Presidents per tractar el finançament autonòmic

MADRID, 22 set. (EUROPA PRESS) -

La sotssecretària d'Igualtat, Conciliació i Política Social del PP, Ana Alós, ha exigit al president del Govern central, Pedro Sánchez, que convoqui la Conferència de Presidents i el Consell General de Política Fiscal i Financera per "debatre, posar en comú i acordar" un sistema de finançament autonòmic que garanteixi la igualtat dels espanyols amb caràcter multilateral i no bilateral.

"Exigim a Sánchez que pari de deixar de costat la igualtat de tots els espanyols, que deixi d'afavorir uns espanyols per davant dels altres, fent ciutadans de primera i de segona", ha indicat Alós aquest diumenge en unes declaracions als mitjans a Madrid.

Alós ha destacat que, a dia d'avui, són els presidents autonòmics populars els que "defensen de debò" la igualtat de tots els espanyols, per això demana a Sánchez que faci el mateix.

Preguntada sobre la reunió que mantindrà aquest dilluns el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, amb els presidents autonòmics, i si els donarà "alguna indicació" per a les trobades amb Sánchez, Alós ha subratllat que Feijóo "no dona indicacions als presidents autonòmics".

"Aquí no hi ha pactes bilaterals, aquí no hi ha negociacions bilaterals que trenquin la igualtat de tots els espanyols. Aquí el que es decideix que afecta tots els espanyols es decideix entre tots. I per això es continua demanant una Conferència de Presidents per parlar també de finançament", ha tornat a reiterar, en al·lusió a la trobada d'aquest divendres a Suïssa entre el secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

La dirigent 'popular' ha afegit que de la mateixa manera s'ha "exigit" que també es parli de política migratòria: "Posem sobre la taula les nostres propostes i polítiques de migració, que entenem que han d'anar d'una banda per regular, per impedir els fluxos de migració irregular que arriben al nostre país, que el que fan és posar en risc milers de vides cada dia", ha postil·lat Alós.