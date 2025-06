El PP torna a demanar al Constitucional que se suspengui la tramitació de l'amnistia

SANTANDER 20 juny (EUROPA PRESS) -

El PP ha formulat aquest divendres un recurs de súplica per exigir al Tribunal Constitucional que se suspengui la tramitació del seu recurs contra la llei d'amnistia fins que no es pronunciï el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre les qüestions prejudicials pendents de resoldre.

Amb això vol evitar un "xoc de trens" entre el tribunal espanyol i l'europeu, tal com ha explicat la secretària general del PP, Cuca Gamarra, en unes declaracions als mitjans a la Universitat Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, abans de participar en un curs d'estiu.

Allà ha exposat que "Espanya no viu un bon moment per la degradació institucional i de corrupció", i també "per la deterioració del nostre estat de dret que des del mateix Govern central s'està impulsant".

D'aquesta manera, ha criticat les reformes que l'executiu espanyol vol impulsar "de manera ràpida i sense consens" per "trobar una taula de salvació" per a Pedro Sánchez "davant de tanta corrupció", en al·lusió a la reforma per donar a la Fiscalia la instrucció penal.

Una cosa que creu que el president fa "pensant que amb una Fiscalia afí pots realment sobreviure, quan evidentment no podrà sobreviure".