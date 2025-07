El PP titlla de "pur postureig" la "pretesa lluita contra la corrupció i el masclisme" de Sánchez

MADRID 5 jul. (EUROPA PRESS) -

El Partit Popular ha assegurat aquest dissabte que el president del Govern central "no té paraula" i "no té credibilitat" i, per tant, "la seva pretesa lluita contra la corrupció i el masclisme és pur postureig mentre no deixi el càrrec per ser el màxim responsable del que ha passat".

Així ha reaccionat el PP després que Pedro Sánchez hagi confirmat davant del Comitè Federal del PSOE que seguirà al capdavant del partit malgrat admetre que va ser ell qui va confiar en els dos últims secretaris d'Organització, Santos Cerdán i José Luis Ábalos, ara implicats en un presumpte cas de corrupció.

En un comunicat, el PP ha assenyalat que la resposta de Sánchez a "la corrupció i al masclisme del PSOE ha estat escollir una persona que adjudicava obres a empreses de la trama", en al·lusió a la nova secretària d'Organització, Rebeca Torró.

A més, el PP ha criticat que Sánchez no hagi esmentat en el seu discurs el seu exministre José Luis Ábalos ni el seu exsecretari d'Organització Santos Cerdán i hagi dedicat més temps a parlar de l'expresident José María Aznar que del socialista Francisco Salazar, que ha renunciat a l'executiva del PSOE i al seu càrrec a La Moncloa després de ser acusat d'assetjar a dones.

"És un insult a la intel·ligència que no faci ni mig esment als integrants del seu clan corrupte i al que ahir va fer publicitat com a adjunt a la Secretaria d'Organització del PSOE", ha manifestat el PP en el mateix comunicat.

"SÁNCHEZ ÉS TAN BON PRESIDENT COM CAÇATALENTS"

El PP també s'ha referit a acusacions de diverses dones contra el socialista Francisco Salazar pels seus comportaments inadequats que ha publicat 'eldiario.es' i que han portat al fet que finalment renunciï a l'executiva del PSOE i al seu càrrec a La Moncloa.

"A Sánchez li valia canviar un masclista per un altre i ha estat el seu partit el que li tomba el nomenament. Qui fa un minut era 'un company íntegre' ara és un masclista que no pot dirigir Ferraz", ha manifestat.

El PP ha afirmat que "Sánchez és tan bon president com caçatalents". "O en el seu partit hi ha poca gent exemplar o no és bo triant perfils adequats per a la política espanyola", ha manifestat, per afegir que a "Ferraz ja ningú pot posar la mà al foc per ningú perquè el PSOE és un autèntic incendi".