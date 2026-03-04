El PP de Tarragona exigeix mesures per "frenar l'augment dels delictes contra la llibertat sexual"

TARRAGONA 4 març (EUROPA PRESS) -
La presidenta del PP de Tarragona, Maria Mercè Martorell, ha reclamat mesures per "frenar l'augment dels delictes contra la llibertat sexual" al municipi, que xifra en un 12,5% segons el balanç de criminalitat del quart trimestre del 2025.
En una roda de premsa aquest dimarts juntament amb la diputada al Congrés Elisa Vedrina i el diputat al Parlament Pere Huguet, Martorell ha assenyalat les "polítiques de l'esquerra i l'extrema esquerra com les culpables de l'augment tan alarmant de les últimes dades de criminalitat", informa el PP en un comunicat.
"La nostra societat no es pot permetre un augment de més del 12% dels delictes contra la llibertat sexual i de més d'un 23% en altres delictes sexuals sense penetració. Són dades molt preocupants que contrasten amb la delinqüència convencional, que ha baixat lleugerament", ha agregat.
Martorell ha relacionat l'augment de delictes contra la llibertat sexual amb les "reformes penals mal plantejades, fetes des de la ceguesa ideològica, que han comportat rebaixes de condemna als agressors sexuals".
Per això, ha defensat endurir les penes en casos de multireincidència i una reforma del Codi Penal per garantir el compliment íntegre de les condemnes en delictes sexuals greus, i ha conclòs: "Aquesta és la línia que defensa el president Alberto Núñez Feijóo i que aplicarà quan sigui president del Govern".