El PP de Tarragona advoca per "fugir de l'ecologisme de despatx" per protegir als pescadors

TARRAGONA 17 gen. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del PP de Tarragona, Maria Mercè Martorell, ha advocat per "fugir de l'ecologisme de despatx" per protegir als pescadors i ha assegurat que hi ha una altra forma de fer les coses pensant en la sostenibilitat i l'impacte socioeconòmic.
Ho ha dit en un comunicat aquest dissabte en el qual ha afirmat que és una situació "molt complicada" per a un sector important de la ciutat i la província de Tarragona.
La diputada i portaveu de la Comissió de Pesca al Congrés, Rosa Quintana, ha criticat que el president del Govern, Pedro Sánchez, després de considerar essencial el sector després de la pandèmia, ara "visqui descansant i assegut en la seva cadira mentre es dedica a dir als pescadors que tots els mals venen d'Europa".