El PP de Tarragona acusa el PSC de "posar en risc el Hard Rock per tacticisme polític"

TARRAGONA 13 des. (EUROPA PRESS) -

El PP de Tarragona ha acusat aquest divendres el PSC de "posar en risc el Hard Rock per tacticisme polític" després de l'abstenció dels socialistes a la proposta dels populars al Parlament, aprovada amb els vots a favor de Junts, per aprovar el pla director urbanístic (PDU) del Hard Rock.

En un comunicat, el diputat al Parlament per Tarragona Pere Lluís Huguet ha insistit en la importància del projecte per a la província i ha criticat que el govern de Salvador Illa "només pensa a salvar la legislatura, mantenir-se en el poder i aprovar els pressupostos".

Per Huguet, el PSC no esperava que la moció del PP s'aprovés en el ple i per això es va abstenir: "El PSC es va abstenir per no posar en risc el pacte amb ERC i els Comuns. Però amb aquest joc s'està posant en risc una de les inversions més importants que pot rebre la província de Tarragona", ha conclòs.