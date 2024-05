El PP s'uneix a Sumar i tomba al Congrés la llei del PSOE per prohibir el proxenetisme

MADRID, 21 maig (EUROPA PRESS) -

El Grup Parlamentari Popular s'ha unit a Sumar i ha tombat la llei del PSOE per prohibir el proxenetisme, que s'ha debatut aquest dimarts al Congrés dels Diputats. En concret, la iniciativa, que ha dividit al Govern central, ha comptat amb 122 vots a favor (PSOE i BNG), 36 abstencions (Vox i Podemos) i 184 en contra (PP, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu i PNB).

En el debat de la iniciativa, la diputada del Grup Parlamentari Popular Ana Isabel Alós ha demanat al PSOE que retiri la seva proposició de llei per prohibir el proxenetisme, ja que el PP, que s'ha abstingut, considera que és "absolutament insuficient".

"Després de totes les intervencions que s'han escoltat aquesta tarda aquí, jo li demano retirin la proposició de llei i a partir d'aquí negociem una llei integral contra la tracta de les persones amb finalitats d'explotació sexual", ha sol·licitat la diputada 'popular' Ana Isabel Alós a la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, al debat de la presa en consideració de la llei contra el proxenetisme, que ha tingut lloc en el Congrés dels Diputats.

En aquesta mateixa línia, Alós ha criticat al PSOE per fer un "paperot", després de portar la mateixa proposició de llei després d'haver-la "aparcat" en la passada legislatura. A més, ha demanat que reconeguin que "no hi ha voluntat política per abordar aquest assumpte".

Per la seva banda, la diputada de Vox María Ruiz ha precisat que la proposició dels socialistes "no és suficient" per a la formació liderada per Santiago Abascal. "El nostre objectiu, senyories, és acabar amb el proxenetisme i el tràfic de blanques amb la força de la llei, a l'origen del problema per tallar d'arrel qualsevol circumstància que pogués propiciar-ho i treballar per aconseguir que cap persona, cap persona que no desitgi prostituir-se es vegi obligada a fer-ho", ha subratllat.

ELS SOCIS DE GOVERN CONSIDEREN LA INICIATIVA "ELECTORALISTA"

Mentre, els socis de Govern del PSOE han retret als socialistes que la llei amb la qual volen prohibir el proxenetismo és una iniciativa "electoralista".

Així, la diputada d'EH Bildu Bel Pozueta ha traslladat el rebuig de la seva formació a la iniciativa dels socialistes i ha dit que estan disposats a treballar a favor d'una llei integral, però ha afegit que no els trobaran en el camí "si és per criminalitzar i marginar encara més a les que ja viuen marginalizadas i desprotegides". "El PSOE només presenta una proposta per penar, atacar i desprotegir a les que treballen en la prostitució, condemnant-les a una major exclusió i a una inseguretat. Busca un titular efectiu davant d'unes eleccions que deixen encara més tirades a milers de persones", ha criticat.

La diputada de Sumar Gal·la Pin ha dit que "la millor manera de garantir els drets que exerceixen la prostitució és derogar la Llei d'Estrangeria". A més, ha recalcat que la seva formació no pot votar a favor d'una proposició de llei que ha titllat de "bastant cutre". "No proposa absolutament cap solució, cap itinerari, cap mesura alternativa, cap proposta econòmica d'acompanyament laboral, absolutament cap tipus", ha agregat.

En la mateixa línia s'ha mostrat Martina Velarde, de Podemos, que ha indicat que la proposta dels socialistes "generarà més titulars que canvis concrets en la vida de les dones que estan en contextos de prostitució" i ha denunciat que "posa en risc a les dones en contextos de prostitució, a les seves famílies i als seus entorns de suport". Així mateix, ha demanat que es modifiqui la Llei d'Estrangeria, "perquè l'abolició significa, a més del final de la impunitat de la indústria proxeneta, papers per a tots habitatges, formació, sanitat, ocupació i drets assegurats per a totes les dones en context de prostitució".

"TALLA LA CORDA I NO POSA LA XARXA"

Per la seva banda, Joseba Andoni Agirretxea, del Partit Nacionalista Basc (PNB) ha criticat als socialistes per portar una proposició de llei que "talla la corda i no posa xarxa". "El que vostès plantegen aquí evidentment és un càstig als proxenetes, però un abandó absolut de les persones prostituïdes, prostitutes o en àmbits de prostitució, utilitzin el terme que estimin oportú", ha apuntat.

La diputada Pilar Calvo, de Junts per Catalunya, ha indicat al PSOE que si el que volen és ajustar el Codi Penal per poder castigar el proxenitisme "hi ha formes de fer-ho sense enviar la prostitució regulada a la clandestinitat". Així, ha afegit que si la presa en consideració prospera, presentaran esmenes.

Pilar Vallugera, d'ERC, ha assenyalat que aquesta qüestió "trenca el feminisme". "Presentin d'una vegada la llei de tracta i deroguin d'una vegada la Llei d'immigració i d'Estrangeria i potser podem començar a treballar", ha assegurat.

D'altra banda, la diputada del Grup Mixt, Cristina Valido, ha mostrat el seu suport a la iniciativa, que ha dit que "cal debatre, cal aprofundir, cal treballar per evitar que molts impresentables es continuïn beneficiant de l'explotació de dones, nenes i nens". A més, ha demanat tramitar la proposta i treballar per fer les correccions, les esmenes o les modificacions oportunes "per combatre aquells que es lucren amb l'explotació".

EL PSOE DESTACA LA NECESSITAT D'UN CODI PENAL "AFINAT"

Per la seva banda, la diputada socialista Andrea Fernández, que ha defensat la iniciativa, ha destacat la necessitat d'un Codi Penal "afinat", així com "l'encomiable treball de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat" i "una política criminal que persegueixi aquests delictes com una prioritat". "L'arrel de la prostitució, senyories, és el masclisme, és la violència contra les dones, és la prevalença de l'home sobre les dones i, sobretot, és la percepció de les dones com un bé", ha subratllat.

Igualment, la socialista s'ha mostrat "orgullosa" que el seu grup sigui "profundament punitivista contra els quals paguen per sexe, contra els proxenetes i contra els quals lloguen els drets".

En aquest sentit, ha demanat a Podem, a Sumar i al Partit Popular, que "aparquin els jocs, el regateig curt i la política de baix nivell". "Estiguem a l'altura de la paraula donada, estiguem a l'altura de les víctimes, sí, senyories, i del que compartim com a partits responsables. Apostem per la negociació i l'acord, i apostem també per escoltar-nos durant el tràmit parlamentari", ha recalcat.

La iniciativa necessitava per a la seva aprovació el suport d'almenys majoria absoluta (176 vots) per modificar diversos articles del Codi Penal per endurir el càstig al proxenetismo en totes les seves formes.

TRES CANVIS EN EL CODI PENAL

En concret, el text modificava l'article 187.2 per pujar la pena de presó de dues a quatre anys, en lloc d'un a tres que hi ha ara, "a qui, amb ànim de lucre, promogui, afavoreixi o faciliti la prostitució d'una altra persona, àdhuc amb el consentiment de la mateixa".

També canviava el 187.3., on s'incloïa una nova lletra que afegeix que "agreuja la penes quan la víctima sigui o hagi estat esposa, o dona que estigui o hagi estat lligada a ell per una anàloga relació d'afectivitat àdhuc sense convivència, o persona especialment vulnerable que convisqui amb l'autor".

Finalment, l'últim canvi es trobava en el 187.ter 2., que reflectia que, en el cas que la persona que presta l'acte de naturalesa sexual fos menor d'edat o persona en situació de vulnerabilitat, s'imposarà la pena de presó d'un a tres anys i multa de 24 a 48 mesos, en lloc de 18 a 24 mesos "per adequar-ho al que disposa el Codi Penal" (l'extensió màxima de la pena de multa no pot superar els 24 mesos).