El PP retalla un punt d'avantatge al PSOE i Vox en perd dos després de l'atac de Trump a l'Iran

MADRID 18 març (EUROPA PRESS) -
El baròmetre d'opinió del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) corresponent al mes de març, publicat aquest dimecres, torna a col·locar el PSOE al capdavant amb una estimació de vot del 31,8%, però els socialistes perden vuit dècimes en un mes i veuen reduït en un punt l'avantatge sobre el PP, ara fixat en 8,5 punts.
En aquesta enquesta, la primera després de l'atac dels Estats Units i Israel a l'Iran, Vox registra una pèrdua de suport de més de dos punts i ara es queda amb un suport del 16,6%, mentre que Sumar es manté en el 7,1%.