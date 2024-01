El PP resumeix en "insults i escàndols" la darrera setmana del govern "desbordat" de Sánchez

MADRID, 22 gen. (EUROPA PRESS) -

El PP ha retret aquest dilluns que la setmana passada el Govern central es va dedicar a propinar "insults personals" i va continuar protagonitzant "escàndols polítics" perquè està "desbordat".

Fonts del PP han definit com "horribilis" els darrers set dies de l'executiu de Pedro Sánchez, que "va a escàndol per dia i alterna insults personals amb escàndols polítics".

Pel principal partit de l'oposició, el Govern central ha augmentat la seva aposta per "la política frívola i l'atac personal", el "qüestionament" del sistema judicial i l'"entrega incondicional" a l'independentisme, després de "dessagnar-se" al Congrés per salvar dos dels seus tres decrets gràcies a l'abstenció de Junts, el partit de l'expresident Carles Puigdemont.

El PP indica que dilluns passat el Govern central es va veure "obligat" a "copiar" la seva proposta d'abaixar l'IRPF als perceptors del salari mínim perquè l'Estat no es quedi amb l'alça de la pujada.

De dimarts passat, les fonts assenyalen que una diputada de Sumar va dir "subnormal" al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, just el dia en què es va prendre en consideració al Congrés la proposta per eliminar el terme 'disminuït' de la Constitució per substituir-lo per 'persones amb discapacitat'. També comenten que la cambra baixa va acceptar "fora de termini" diverses esmenes dels socis d'investidura a la llei d'amnistia que exonerarien Laura Borrás, els fills de Pujol o l'advocat de Puigdemont.

Respecte a dimecres, el PP incideix que el secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, es va reunir al Congrés amb el secretari general de Junts, Jordi Turull, i que a més es va publicar l'informe dels lletrats de la Comissió de Justícia que veu dubtes sobre la constitucionalitat de l'amnistia al procés.